Travis Kelce engana os defensores com movimentos impressionantes em um vídeo que destaca os melhores tight ends da NFL

Travis Kelce é considerado um dos os melhores tight ends de todos os tempos na NFL e ao lado do quarterback Patrick Mahomes, eles transformaram o Kansas City Chiefs em um dos dinastias mais eletrizantes no esporte profissional.

O Chiefs são o último time invicto da NFL na temporada de 2024 com um recorde de 6-0, que marca a terceira vez sob o comando do técnico Andy Reid que Kansas City é o último time invicto (também 2013 e 2017).

Com O Dia Nacional do Tight Ends está chegando (neste domingo), a liga postou um vídeo que mostra algumas das melhores jogadas de lendas da NFL como Shannon Sharpe, Tony González, Antonio Gates, Jason Witten e Rob Gronkowski.

O vídeo começa com algumas incríveis destaques de Kelce fazendo as defesas parecerem bobas e incapazes de encontrar uma maneira de detê-lo enquanto ele corre pelo campo com uma velocidade muito impressionante.

Até agora, Kelce ainda não marcou na temporada 2024-2025, mas acumula 245 jardas de recepção. Ele espera elevar sua produção ofensiva durante as próximas semanas. Ele terá a chance de fazer isso neste domingo, quando os Chiefs jogarem contra o Las Vegas Raiders no Allegiant Stadium com início às 15h25 horário do leste dos EUA.

O Kansas City Chiefs é o favorito para ganhar o Troféu Vince Lombardi e se tornar o primeiro tricampeão da NFL.

Com a semana de despedida atrás deles, os Chiefs enfrentam uma cansativa sequência de 12 jogos para encerrar a temporada. Primeiro, Kansas City fecha o mês na estrada contra o Las Vegas Raiders. O jogo terá um sabor especial por causa do que aconteceu na entressafra, quando um jogador dos Raiders zombou de Mahomes por ter uma voz parecida com a de Caco, o Sapo.

Depois eles começam novembro em casa contra o Tampa Bay Buccaneers e depois enfrentam o Denver Broncos, então os Chiefs podem amarrar o melhor início de temporada da franquia (9-0). O grande teste para o 10-0 seria em Buffalo contra o Bills.