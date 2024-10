Travis Kelce ‘esquece’ seu passado por Taylor Swift

UMEnquanto o Kansas City Chiefs se prepara para enfrentar o San Francisco 49ers, todos os olhos estão voltados para Travis Kelce – não apenas por seu papel fundamental no jogo, mas também por sua nova aventura na televisão. Kelce afirmou com humor que “apagou” a memória de seu reality show passadoCatching Kelce, enquanto seu relacionamento de alto nível com Taylor Swift toma o centro das atenções.

O flashback do reality show

Em 2016, Catching Kelce apresentou 50 mulheres competindo pela atenção da estrela da NFL, com Kelce finalmente escolhendo Maya Benberry como sua acompanhante. Apesar da recepção mista do programa, seu renascimento chamou a atenção dos Swifties, que voltaram para assistir a série após o romance de Kelce. com o ícone pop tornou-se público.

Travis Kelce e Taylor Swift se beijam após vitória dos ChiefsX

Refletindo sobre seu tempo no programa, Kelce brincou com a PEOPLE, “Apaguei todas essas memórias… De que programa você está falando aí? Acho que aprendi a esperar pacientemente no set, preparando as câmeras.”

Uma estrela em ascensão

Agora, Kelce está definido para apresentar Are You Smarter Than A Celebrity? do Amazon Prime, um spin-off de celebridades de 20 episódios do amado programa de perguntas e respostas. Estreando em mais de 240 países, este novo papel eleva ainda mais o seu status como um nome familiarespecialmente porque continua a se destacar no campo de futebol.

Aos 35 anos, Kelce está chegando ao fim de sua carreira, mas continua sendo um jogador crucial para os Chiefs. Com o quarterback Patrick Mahomes sempre olhando para ele para grandes jogadaso desempenho de Kelce será crítico, já que a equipe almeja uma terceira vitória consecutiva sem precedentes no Super Bowl.

Com um recorde perfeito de 5 a 0 e a primeira posição na AFC West, os Chiefs estão prontos para mais uma sequência nos playoffs. Enquanto Kelce concilia seus deveres no futebol e a fama recém-adquiridaos fãs podem esperar nada menos do que performances espetaculares em ambas as frentes.