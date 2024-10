Travis Kelce fala sobre planos de aposentadoria e futuro com Taylor Swift

Travis Kelce não está apenas focado em campo, mas também contemplando seu futuro além do futebol. Aos 35 anos, o astro enfrenta rumores de aposentadoriaespecialmente depois de receber conselhos valiosos da lenda do Patriots, Julian Edelman, no início desta temporada.

Reflexões sobre a aposentadoria



Em uma entrevista franca com ExtraTVKelce se abriu sobre sua mentalidade atual, dizendo: “Estou em um momento da minha vida em que estou tendo muitas oportunidades, e quando você ganha o Super Bowl, as portas se abrem para você.” Seu amor pelo jogo continua inabalável e ele enfatizou a emoção de disputar campeonatos: “É a melhor sensação do mundo.”

A hilariante fotobomba de Taylor Swift durante a celebração dos Chiefs

Kelce também destacou a necessidade de equilíbrio na vida, reconhecendo que embora o futebol seja uma prioridade, ele planeja proativamente a vida após o jogo. “Eu só preciso ter certeza de que estou preparado para o que vem a seguir” ele observou, indicando uma variedade de projetos fora do campo que o mantêm engajado e realizado.

Um futuro cheio de possibilidades

Então, o que está por vir para Kelce? Com possíveis papéis na televisão e no podcasting, ele certamente se mantém ocupado. Seus próximos projetos incluem um Série FX intitulada Grotesquerie, apresentando Are You Smarter Than a Celebrity? no Prime Video e um papel em Happy Gilmore 2. Além disso, seu podcast de sucesso com o irmão Jason, New Heights, está prosperando graças a um acordo significativo.

Com uma visão clara para o seu futuro e um forte compromisso com o presente, Kelce está preparado para enfrentar a próxima temporada. Enquanto ele equilibra suas funções em campo com uma carreira de entretenimento em expansão, os fãs podem esperar ver mais dele – tanto no campo de futebol quanto potencialmente ao lado de Taylor Swift em seus shows. Uma coisa é certa: Travis Kelce não está jogando apenas no momento; ele está construindo um legado para os próximos anos.