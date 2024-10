Travis Kelce recebe ofertas para reprisar o passado de ex-stripper do papel de ‘Grotesquerie’

Travis KelceO personagem de “Grotesquerie” era um stripper no passado, mas agora ele está tendo oportunidades de trazer o passado de Ed Lachlan de volta ao presente… com várias revistas masculinas contando TMZ Esportes eles adorariam que “Big Peter and His Banana Splitter” fizesse uma aparição especial!!

A estrela do Kansas City Chiefs fez sua estreia no Ryan Murphy show na semana passada… e em uma cena, seu papel foi revelado como uma ex-dançarina em um clube de strip masculino em Juneau, Alasca, onde ele estava “balançando para mães excitadas que saíam de navios de cruzeiro”.

Infelizmente, não houve cenas de flashback.

Independentemente disso, vários estabelecimentos de entretenimento adulto voltados para homens começaram a salivar depois que Lachlan de Kelce proferiu as falas… e imediatamente pensaram em algumas oportunidades únicas para o tricampeão do Super Bowl.

O pessoal do famoso Thunder From Down Under está disposto a abrir suas portas para Taylor Swifto namorado de … dizendo que ADORARIAM recebê-lo em sua residência em Las Vegas ou Nashville “para reconstituir seu papel em ‘Grotesquerie'”.

“Acho que o público iria à loucura com um pouco da magia do trovão e da NFL!” coproprietário Adam Steck pegou

O clube de strip-tease Kings of Hustler em Sin City também está aproveitando a chance de receber o atleta – com o gerente geral Bretanha Rosa dizendo: “Travis Kelce pode balançar sua rede de banana no nosso palco.”

“Tenho certeza de que todos os Vegas Swifties vão querer dar uma olhada no que Taylor está trabalhando nos bastidores. Você sabe que ele deu a ela um show privado.”

O “Girls Night Out The Show” – um passeio itinerante de caras – não teria nenhum problema em receber o Banana Splitter em seu palco… com seu agente de reservas, João Johnson, dizendo que “adorariam estender um convite aberto a Travis Kelce para reprisar seu papel como Ed Lachlan em ‘Grotesquerie’ e aquecer o palco conosco”.

Para garantir, até os icônicos Chippendales querem Kelce… dizendo: “Travis tem um convite aberto para usar nossos punhos e golas icônicos [and] junte-se aos nossos rapazes no palco em Vegas”

“Tivemos muitas celebridades convidadas e ele seria uma adição incrível ao show. Nosso elenco o colocaria em nosso campo de treinamento Chipps, com certeza!”

Provavelmente não veremos Kelce abalar o que Dona deu a ele – mas ei, podemos sonhar. Enquanto isso, esperando por um flashback de um episódio futuro.