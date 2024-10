Travis Kelce rejeita impiedosamente as tentativas de muitas mulheres de flertar com ele em seu novo emprego: seu amor por Taylor Swift não é negociável!

TO amor entre Taylor Swift e Travis Kelce caminha em uma direção que parece inquebrável e tem tudo para que os dois envelheçam juntos com o sucesso que uma família estável pode trazer.

O compromisso amoroso do jogador do Chiefs com a estrela pop é mais inabalável do que você imagina por todas as fotos deles juntos.

A razão para isso é que Travis Kelce teria rejeitado veementemente diversas propostas e insinuações de diferentes mulheres durante as filmagens de “Você é mais esperto que uma celebridade?”

A questão social que o jogador do último Vencedor do Super Bowl A mudança não se limita aos jogos que disputa na temporada da NFL, mas suas atividades extra-esportivas são tão amplas que ele tem que se relacionar com diferentes tipos de pessoas, entre elas, mulheres lindas e lindas que podem ter feito alguma proposta para ele que foi rejeitado completamente, respeitando seu amor eterno professado por Taylor Swift.

Travis Kelce já fez sucesso em sua estreia no Série FX, ‘Grotesqueria’provando que seu talento para personificar um personagem é inato, conquistando a admiração da crítica.

Mas Travis Kelce não limita seus esforços pessoais fora do NFL campos para essa série, mas o podcast ‘Novas Alturas’que mantém com o irmão Jason, tem um sucesso incomparável e é um daqueles que são referências pelos temas que analisam e pelos personagens que convidam.

Eu trabalho em qualquer lugar

Travis Kelce carreira esmagadora fora do Chefes não conhece limites e seu último grande contrato foi com Vídeo principal no qual será apresentador de um programa de televisão, com contrato de tempo integral.

Todos Travis’ atividades fazem com que ele se relacione continuamente com diferentes mulheres que poderiam tentá-lo, pois devido às suas obrigações de trabalho, seus encontros com Taylor Swift poderia ser menos frequente, mas o que nunca deixará de ser frequente é o amor que o Equipe de Kansas City jogador sente pelo artista popular.

O Prime Video está tão empenhado em fortalecer o programa, que será apresentado por Travis Kelceque para a primeira temporada, a presença de Sophia Stallone, Garcelle Beauvais, Ryan Fitzpatrick, Nikki Glaser, Chad Ochocinco, Nicole Byer, Lala Kent, Ron Funches, Natasha Leggero e Lily Singh foi anunciado.

A questão que surge agora é quando Taylor Swift estará no set para ser entrevistada por seu amante?