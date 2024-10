Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, não se incomoda com conversas sobre saída – Arne Slot

O técnico do Liverpool, Arne Slot, disse que seu vice-capitão, Trent Alexander-Arnold, não está perturbado pelas crescentes especulações sobre seu futuro no clube da Premier League e está totalmente focado nos assuntos de campo.

O lateral-direito inglês de 26 anos está relacionado com uma transferência para o gigante espanhol Real Madrid, com o seu contrato com o Liverpool a expirar no final da temporada. Alexander-Arnold disse no mês passado que sua situação contratual não será divulgada em público.

Tendo subido na hierarquia em Anfield e capitaneado o clube nas categorias de base, Alexander-Arnold venceu a Liga dos Campeões, a Premier League, a FA Cup e a Copa do Mundo de Clubes, entre outras honras importantes, desde sua estreia como sênior em 2016.

Trent Alexander-Arnold está relacionado com uma transferência para o Real Madrid. Andrew Kearns – CameraSport via Getty Images

O capitão Virgil van Dijk e o extremo Mohamed Salah também ficarão sem contrato no final da campanha.

“Acho que você subestima nossos jogadores. Esses jogadores estão acostumados a estar ligados diariamente a todos os principais clubes, tenham ou não contratos”, disse Slot em entrevista coletiva antes do confronto em casa da Premier League, no domingo, contra o Chelsea.

“Se você acha que eles estão perturbados por esse interesse, então você não faz justiça ao quão fortes eles são mentalmente. Isso faz parte do nosso trabalho. Isso faz parte deste mundo em que vivemos. Você apenas se concentra no que você tem pendência.

“Talvez se você tiver 17 ou 18 anos, isso possa ser difícil para você. Mas Trent ganhou o campeonato, ganhou a Liga dos Campeões; Virgil e Mo são iguais. Não acho que isso seja um problema para eles. jogar e é isso que vemos no momento porque eles estão jogando muito bem.”

O Liverpool, que lidera a tabela da Premier League com 18 pontos em sete partidas, não poderá contar com o goleiro titular Alisson Becker contra o Chelsea, que enfrentará um período de afastamento devido a uma lesão no tendão da coxa.

Slot disse que espera que o internacional brasileiro de 32 anos retorne antes do Natal.

“Mas nunca se sabe. É sempre difícil saber como será uma lesão nas primeiras etapas, por isso poderemos responder melhor a essa pergunta dentro de duas ou três semanas”, acrescentou o holandês.