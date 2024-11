Trevon Diggs, dos Cowboys, pede desculpas após confronto com repórter

FRISCO, Texas – O cornerback do Dallas Cowboys, Trevon Diggs, pediu desculpas na quarta-feira por ter confrontado um repórter de televisão fora do vestiário após a derrota para o San Francisco 49ers.

“Eu não deveria ter reagido da maneira que reagi. Peço desculpas por isso”, disse Diggs. “A maior parte me pegou na hora certa.”

Diggs ficou chateado com um post X que questionou seu esforço na recepção de George Kittle no segundo tempo, na qual ele finalmente empurrou o tight end de São Francisco para fora de campo.

“Foi isso que você tirou disso?” Diggs disse no vídeo da interação no domingo à noite. “De toda aquela jogada, foi isso que você tirou disso? Você não entende de futebol. Você não pode fazer nada do que eu faço. Você não pode ir lá e não fazer nada. Fique na sua pista, amigo. Pare me tentando, cachorro.”

Escolhas do Editor

Na quarta-feira, Diggs explicou a peça.

“Meu homem estava em campo e eu estava atrás das seguranças na época, então, tipo, sim, eu era a última linha de defesa e senti que o impedi de marcar”, disse Diggs. “Peguei o ângulo mais alto. Sim, não achei que meu esforço fosse um problema.”

Diggs foi muito mais agressivo contra os Niners do que na derrota dos Cowboys para o Detroit Lions na Semana 6. Ele foi mais firme em estabelecer vantagens contra o jogo de corrida de São Francisco e foi creditado com cinco tackles, um fora de seu recorde da temporada.

“Quer dizer, não sou um Chanceler Kam [former Seattle safety]mas quando chega a minha hora de fazer uma jogada, tento fazer o melhor que posso, da melhor maneira que posso”, disse Diggs, que não treinou na quarta-feira por causa da tensão na panturrilha. “Mas atacar não é meu forte; não é meu superpoder, mas posso enfrentar.”

Os Cowboys perderam dois jogos consecutivos e estão com 3-4 no jogo desta semana contra o Atlanta Falcons. Diggs disse que a frustração tomou conta dele.

“É difícil. Estamos perdendo. Não é bom. Odeio perder. Gosto de vencer”, disse Diggs. “Muita frustração, sim, apenas frustração. Você quer tanto vencer e faz tudo o que pode para vencer e não consegue a vitória, é fácil ficar frustrado.”