Tributos a Liam Payne continuam chegando de Halsey, Camila Cabello e mais

Liam PayneA morte de continua a enviar ondas de choque por Hollywood… com inúmeras celebridades recorrendo às redes sociais para prestar homenagem após seu falecimento.

Como você sabe, muitos A-listers postado on-line poucas horas após a notícia da morte do ex-aluno do One Direction na Argentina ser divulgada na quarta-feira. À medida que a notícia da queda fatal de Liam se espalha pelo mundo, mais e mais estrelas prestam homenagem ao falecido cantor.

Halsey postou em seu Tumblr na quinta-feira, onde ela confirmou que era uma diretora dedicada durante o apogeu do 1D. Ela escreveu … “Como mãe, colega artista e fã, simplesmente não consigo imaginar essa perda prematura. Meu coração está com sua família, amigos e fãs.”

Camila Cabelloque, como Liam, começou na indústria musical graças ao “The X Factor”, lembrou-se de ter conhecido a cantora quando era jovem em suas histórias no Instagram. Ela acrescentou… “É uma tragédia que ele tenha partido tão cedo.”

Como informamos, os colegas de banda de Liam no One Direction – Estilos de Harry, Louis Tomlinson, Zayn Malikdar Niall Horan — problemas uma declaração comovente da conta do Instagram da banda. Em sua declaração conjunta, o grupo compartilhou que estão “completamente arrasados” pela trágica atualização… observando que suas memórias com Liam serão guardadas “para sempre”.

Zayn e Louis também emitiram suas próprias declarações separadas, onde cada um expressou a extensão de sua dor.

Os Backstreet Boys, outra boy band mundialmente famosa, abordaram a morte de Liam… enviando suas condolências à família, amigos e fãs do cantor.

Quavoem O Procurado Max George, Olly Murse muitos outros postaram homenagens igualmente comoventes.

Também houve notas de pessoas do círculo próximo do One Direction… incluindo a mãe de Harry, Anne Torçãoirmão de Niall, Grege guitarrista do 1D Dan Richards.

Liam era declarado morto no Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires, Argentina, na quarta-feira, após cair da varanda de seu quarto no terceiro andar. O cantor supostamente teve um colapso antes de sua queda fatal… isso de acordo com o chamada para o 911 feito antes de sua morte.

Liam deixa seu filho, Ursoque ele divide com ex Cheryl Cole.