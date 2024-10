Trinity Rodman pronto para retornar ao Washington Spirit após lesão nas costas

A atacante da seleção feminina dos Estados Unidos, Trinity Rodman, está prestes a retornar de uma lesão nas costas quando o Washington Spirit receber o Racing Louisville na NWSL no domingo.

Rodman está ausente desde que deixou o campo em uma cadeira de rodas durante a derrota do Spirit por 3 a 0 para o Kansas City Current em 20 de setembro.

Mas o jogador de 22 anos não foi listado no relatório de lesões do time antes da partida contra Louisville, depois que o técnico Jonatan Giráldez sugeriu que Rodman, junto com o zagueiro Casey Krueger e a atacante Chloe Ricketts, estavam na disputa para retornar.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

“Como sempre, não quero dizer 100% porque temos que treinar amanhã”, disse Giráldez aos repórteres na sexta-feira. “Uma sessão de treinamento é [left]e quero, amanhã, confirmar isso 100%.

“Posso te dizer que Casey, Trin, Chloe estão em boa forma. E amanhã decidiremos, mas o elenco com certeza será maior se compararmos com a semana passada.”

Após sua lesão no mês passado, o agente de Rodman, Mike Senkowski, foi relatado pelo The Washington Post dizendo que o jogador teve um “intenso espasmo nas costas”.

Desde então, ela perdeu dois jogos pelo Spirit, com Giráldez insistindo que queria ter certeza de que Rodman estava 100% recuperado.

Sem Rodman, Washington foi derrotado por 2 a 0 pelo Orlando Pride na semana passada em uma batalha no topo da tabela que viu o Pride conquistar o NWSL Shield.

Os oito gols de Rodman nesta temporada empataram em quarto lugar na NWSL com o companheiro de equipe Ouleymata Sarr e a grande brasileira Marta. Rodman também está empatado em terceiro lugar na NWSL com seis assistências. Ela provavelmente será finalista do prêmio 2024 NWSL MVP.

Nenhuma jogadora teve uma presença mais consistente na seleção feminina dos EUA desde o início de 2023. Rodman é a única jogadora a ter aparecido em todos os jogos do USWNT nos últimos dois anos civis e foi uma das estrelas da corrida do USWNT a uma medalha de ouro olímpica no mês passado.

Rodman marcou três gols pelo USWNT nas Olimpíadas de 2024, incluindo o gol da vitória na prorrogação por 1 a 0 sobre o Japão nas quartas de final.

O retorno de Rodman será um impulso bem-vindo depois que o time perdeu o meio-campista Andi Sullivan do USWNT pelo resto do ano com uma ruptura no ligamento cruzado anterior esta semana.