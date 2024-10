Troca de jatos por Davante Adams dos Raiders, reúna WR com Rodgers

Determinados a salvar sua temporada da ruína e preservar suas esperanças de encerrar uma seca de meio século no Super Bowl, o New York Jets finalizou uma negociação de grande sucesso pelo grande receiver Davante Adams na terça-feira.

O Las Vegas Raiders recebeu uma escolha condicional de terceira rodada do draft de 2025 na negociação. Essa escolha pode melhorar para uma seleção de segunda rodada, disseram fontes a Adam Schefter da ESPN, se Adams for um All-Pro de primeiro ou segundo time nesta temporada ou estiver na escalação ativa dos Jets para o AFC Championship Game ou Super Bowl.

A troca reúne Adams e o quarterback Aaron Rodgers para recriar uma das duplas mais perigosas da história recente da NFL.

“Estamos de volta, cara”, disse Adams ao se juntar brevemente a Rodgers nas instalações dos Jets em Florham Park, Nova Jersey, para a aparição semanal do quarterback no “The Pat McAfee Show”. “Estamos de volta.”

“Obviamente, estou muito animado”, disse Rodgers, acrescentando: “Agora é por nossa conta. Vamos apostar tudo”.

Aaron Rodgers passando para Davante Adams Davante Adams tem sido o alvo mais produtivo de Aaron Rodgers durante o tempo que passaram juntos. Rodgers lançou mais de 200 passes para Adams do que para qualquer outro alvo em sua carreira. 2º mais Alvos 907 689 Rec. 615 487 Rec. jardas 7.517 6.919 Rec. DT 68 65 – Pesquisa ESPN

Adams reestruturou seu contrato para reduzir seu teto salarial nesta temporada para US$ 3,21 milhões, disseram fontes a Schefter. Dois anos anuláveis ​​foram acrescentados ao acordo, e os dois lados agora discutirão seu futuro em Nova York após esta temporada.

O técnico interino do Jets, Jeff Ulbrich, não se comprometeu sobre se Adams fará sua estreia no Jets na noite de domingo contra o Pittsburgh Steelers. Adams parecia otimista sobre suas chances, dizendo que sua lesão no tendão da coxa está “ótima”. Ele perdeu os últimos três jogos.

“Espero que sim, mas é muito cedo para avaliar agora”, disse Ulbrich sobre as chances de Adams jogar em Pittsburgh.

Uma fonte, no entanto, disse a Schefter que Adams deve fazer sua estreia nos Jets contra o Steelers na noite de domingo.

Os Jets (2-4), perdedores de três jogos consecutivos, fizeram o acordo antes da derrota de segunda-feira à noite por 23-20 para o Buffalo Bills. Adams fez um vôo noturno para Nova Jersey, pousando na manhã de terça-feira. Ele foi às instalações dos Jets para fazer um exame físico, finalizando a troca.

“[He’s] não apenas um jogador de elite, como todos sabemos, mas o relacionamento com ele e Aaron leva seu valor a um outro espaço para nós”, disse Ulbrich.

Em um período de sete dias, os Jets demitiram o técnico Robert Saleh e fizeram uma das negociações mais chamativas da história do time em meio ao decreto de falência do proprietário Woody Johnson para 2024. No encontro da liga da NFL em Atlanta na terça-feira, Johnson estava quase incrédulo quando questionado se a temporada pode ser recuperada.

“Recuperável? Vamos chutar… vocês podem acrescentar as palavras depois disso”, disse ele aos repórteres. “Vamos nos sair muito bem.”

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Adams, que completará 32 anos em 24 de dezembro, é seis vezes selecionado pelo Pro Bowl e alcançou seu maior sucesso com Rodgers como seu quarterback no Green Bay Packers. De 2014 a 2021, eles somaram 615 finalizações, 7.529 jardas e 68 touchdowns. Eles foram o segundo conjunto mais prolífico da NFL nesse período, atrás apenas de Matt Ryan e Julio Jones do Atlanta Falcons.

Uma reunião Rodgers-Adams parecia inevitável, com Rodgers atiçando as chamas em julho. Em um torneio de golfe de celebridades, ele disse: “Eu amo Davante. Mal posso esperar para jogar com ele… de novo.” Rodgers fez lobby pela troca, mas afirmou que não sabia do que estava acontecendo até 12h45 de terça-feira, quando voltava do MetLife Stadium para casa e recebeu uma ligação de Adams.

As mais de duas temporadas de Adams em Las Vegas chegarão a um final tumultuado, com Adams caindo em desgraça com o técnico Antonio Pierce e eventualmente solicitando uma troca. Ele identificou os Jets como sua escolha número 1 e realizou seu desejo.

O gerente geral dos Jets, Joe Douglas, mostrou interesse em Adams no prazo de negociação de 2023, mas foi rejeitado pelos Raiders. Ele nunca perdeu o interesse, disseram fontes, verificando periodicamente a disponibilidade potencial de Adams. Desta vez, Douglas agiu rapidamente para fazer isso.

Adams se junta a um grupo de recepção lotado que inclui as estrelas emergentes Garrett Wilson, Mike Williams e Allen Lazard. Eles também têm Xavier Gipson, que cuida dos retornos de punt e kickoff, e o novato Malachi Corley. Caberá ao coordenador de jogo Todd Downing, encarregado do ataque em meio à mudança técnica da semana passada, fazer com que tudo funcione.

“Acho que descobriremos nos próximos dias como todas essas peças se encaixam”, disse Ulbrich. “É um problema emocionante e bom de se ter, porque temos muitos caras diferentes com muitos conjuntos de habilidades diferentes que podem fazer muitas coisas diferentes. Todd e sua equipe terão algumas noites sem dormir com alguns bons problemas. “

Os Jets acreditam que a presença de Adams criará oportunidades para Wilson, que vem obtendo cobertura dupla. Wilson e Rodgers lutaram para se conectar no início da temporada, mas Wilson está saindo de seus dois jogos mais produtivos – combinando 21 recepções para 208 jardas e dois touchdowns. Ele é o jogador mais visado da liga, mas alguns desses alvos agora devem ir para Adams.

“Acho que isso realmente vai ajudar Garrett”, disse Rodgers sobre a presença de Adams.

Williams (10 recepções para 145 jardas) tem lutado para produzir e pode ser o estranho. Na noite de segunda-feira, ele seguiu o caminho errado na jogada final dos Jets, de acordo com Rodgers. Em sua entrevista coletiva pós-jogo, Rodgers disse que Williams deveria ter seguido uma rota vertical em vez de interrompê-la, e o resultado foi uma interceptação. Foi o segundo jogo consecutivo em que o passe final de Rodgers foi interceptado – Williams foi alvo de ambos.

Os Jets poderiam negociar com Williams, com quem assinaram um contrato de um ano no valor de US$ 10 milhões na entressafra.

Adams foi inicialmente adquirido pelos Raiders em uma negociação de grande sucesso com o Green Bay Packers em 17 de março de 2022, com os Raiders enviando escolhas de primeira e segunda rodadas para os Packers para que Adams, que cresceu em Palo Alto, Califórnia, pudesse não apenas estará mais perto de casa depois de sete temporadas em Green Bay, mas também se reunirá com seu quarterback universitário em Fresno State, Derek Carr. Mas Carr foi colocado no banco com dois jogos para o fim em uma eventual temporada de 6-11 e foi cortado naquela entressafra.

Mesmo assim, Adams foi nomeado All-Pro do primeiro time em 2022, conseguindo 100 passes para 1.516 jardas e 14 touchdowns, líder da liga. Um ano depois, com Jimmy Garoppolo, Brian Hoyer e Aidan O’Connell como quarterback, Adams teve 103 recepções para 1.144 jardas e oito touchdowns.

Com Gardner Minshew como quarterback nesta temporada, Adams teve 18 recepções para 209 jardas e um touchdown em três jogos.

Os Raiders terão uma taxa de limite máximo de US$ 13,67 milhões em 2024 e US$ 15,7 milhões em 2025 após negociar Adams, de acordo com Spotrac.com.

Paul Gutierrez da ESPN contribuiu para este relatório.