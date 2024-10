Troy Aikman critica os recebedores dos Cowboys e levanta preocupações sobre o desempenho ofensivo: “Eles percorrem rotas terríveis!”

Troy Aikman é um nome sinônimo de excelência na NFL, principalmente para os fãs do Dallas Cowboys. Como quarterback do Hall da Fama, Aikman desempenhou um papel fundamental em llevando os Cowboys a três vitórias no Super Bowl durante sua carreira de 12 temporadas, de 1989 a 2000. Agora um comentarista esportivo proeminente, Aikman não hesita em compartilhar suas idéias sobre seu antigo time, especialmente quando ele sente que eles não estão correspondendo às expectativas.

Recentemente Aikman expressou sua frustração com as lutas ofensivas dos Cowboys especialmente no que diz respeito ao desempenho de seus wide receivers. Após uma decepcionante derrota por 47-9 para o Detroit Lions, ele fez uma aparição especial no 96.7 The Ticket e não se conteve. “Eu acho que eles percorrem rotas terríveis”, Aikman comentou sem rodeios.

“E pensei isso além deste ano. Acho que CeeDee (Lamb) precisa melhorar seu percurso de corrida.” Seus comentários refletem uma profunda preocupação com a precisão e o esforço dos recebedores do time, que ele acredita impactar significativamente a capacidade de desempenho do quarterback.

Aikman destacou que uma rota eficaz é crucial para o sucesso de um quarterbackS. “Como quarterback, se você não tem certeza de onde os jogadores estarão de forma consistente, é difícil jogar nessa posição.“, explicou ele.

A avaliação ousada de Aikman sobre o ataque de Dallas

Ele criticou a preguiça que percebe em alguns receptores, afirmando: “Às vezes eles correm, geralmente se o fazem, é porque estão antecipando que vão conseguir o futebol naquela jogada, mas se não o fizerem, eles não.” Esse tipo de inconsistência torna difícil para quarterbacks como Dak Prescott se destacarem, já que Aikman enfatizou a necessidade de confiabilidade do corpo receptor.

Ao comparar os recebedores dos Cowboys com os de outros times de sucesso, Aikman observou a impressionante rota de corrida de jogadores como Zay Flowers e Rashod Bateman do Baltimore Ravens.

“Você coloca um filme deles e observa seus receptores percorrerem rotas… É difícil jogar na posição (QB) se você não tiver certeza de como os caras vão percorrer as rotas ou onde eles estarão“, disse ele. Aikman teve o cuidado de esclarecer que sua crítica não refletia necessariamente as opiniões de Dak Prescott, acrescentando:”Dak pode dizer: ‘Ei, acho que (as rotas deles) são incríveis.’ Mas como um ex-quarterback está assistindo, tem que melhorar muito.”

Enquanto os Cowboys tiram uma semana de folga muito necessária, os insights de Aikman servem como um alerta para o time. Com o próximo jogo contra o San Francisco 49ers no horizonte, está claro que são necessárias melhorias na frente ofensiva se eles esperam virar a temporada.