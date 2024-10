Troy Aikman fala em alto e bom som sobre distrações nos Cowboys

Troy Aikmanum nome sinônimo da dinastia do Dallas Cowboys na década de 1990, é mais do que um quarterback do Hall da Fama – ele é uma lenda do Texas. Liderando os Cowboys a três títulos do Super Bowl Aikman incorporou um alto padrão de dedicação e liderança.

Hoje em dia, como comentarista e presença constante na Sportsradio 96.7 FM de Dallas, ele oferece sua perspectiva sobre tudo, desde estratégias de jogo à “cultura” única que ele experimentou em seus anos de Cowboys. Aikman recentemente opinou sobre os desafios que os Cowboys enfrentam hoje, comparando as distrações e o foco do time com aqueles durante sua gestão.

Refletindo sobre seus primeiros anos Aikman admitiu que quando chegou a Dallas a cultura era tudo menos estável. “Foi muito difícil, e realmente difícil durante grande parte do segundo ano“, disse ele. As coisas mudaram quando o time começou a vencer, mudando a cultura do time em direção a uma “cultura vencedora”, de acordo com Aikman.

O lendário proprietário dos Cowboys, Jerry Jones, trouxe ele mesmo grandes mudanças, arriscando tudo para comprar o time em 1989. Aikman destacou a força central de Jones como promotor: “Veja 30 anos depois… qual é a valorização dos Cowboys e o que ele conquistou.”

Os Cowboys conseguirão superar as distrações para ter sucesso?

A dinâmica entre Jimmy Johnsono treinador que levou os Cowboys aos Super Bowls, e Jones foi fundamental. De acordo com Aikman, Jones e Johnson originalmente tinham uma divisão clara de trabalho: “Jimmy cuidaria do lado do futebol, Jerry cuidaria do lado financeiro“, lembrou ele.

Mas à medida que Jones ganhou confiança em seu próprio conhecimento sobre futebol, esses limites se confundiram, especialmente depois que Johnson saiu. A visão de Jones para os Cowboys foi além de apenas vencer jogos; tratava-se de criar uma marca icônica com acesso incomparável para os fãs. “Para a maioria das pessoas que fazem esses passeios”, disse Aikman, “isso é o mais perto que eles chegarão do Dallas Cowboys.”

O entusiasmo de Jones em expandir a marca dos Cowboys andou de mãos dadas com sua decisão de adicionar camarotes luxuosos e passeios em estádiosalgo que se intensificou após a saída de Johnson. “Jerry começou a retirar assentos, colocando camarotes luxuosos”, lembrou Aikman.

Ao longo dos anos, esta abordagem apenas “continuou a aumentar”, criando um equilíbrio entre o sucesso no futebol e a imensa popularidade dos Cowboys fora do campo. A abordagem de Jones pode ocasionalmente levantar questões sobre o foco da equipe, mas, como diz Aikman, Jones é profundamente apaixonado por tornar os Cowboys acessíveis: “Ele quer que as pessoas sejam capazes de sentir e tocar.”