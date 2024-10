Trump Org processado por hóspede do hotel alegando que foi ferido ao pular na piscina

Donald Trump O hotel de Miami está sendo processado por um homem que afirma ter se machucado ao pular com os pés em uma piscina muito mais rasa do que ele foi levado a acreditar.

De acordo com um novo processo, obtido pelo TMZ, um homem de Nova Jersey chamado Salvatore Musumeci Jr. afirma que estava no Trump National Doral Miami a negócios em fevereiro de 2023, quando pulou com os pés em uma piscina que, segundo ele, estava marcada no deck da piscina como tendo 6 pés e 3 polegadas de profundidade.