Tua Tagovailoa, dos Dolphins, limpa o protocolo de concussão para jogar contra os Cardinals

MIAMI GARDENS – O quarterback do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, foi liberado do protocolo de concussão e jogará no domingo contra o Arizona Cardinals, disse o técnico Mike McDaniel na sexta-feira.

Tagovailoa está em protocolo de concussão desde 12 de setembro, após sofrer a terceira concussão de sua carreira durante uma derrota para o Buffalo Bills. Ele foi colocado na reserva por lesão cinco dias depois e perdeu os próximos quatro jogos do time.

O melhor passador da liga de uma temporada atrás foi liberado para retornar aos treinos esta semana, de acordo com a política da NFL, e oficialmente liberado do protocolo após treinar em plena quinta-feira.

Falando aos repórteres na segunda-feira, Tagovailoa disse que não apresentava sintomas desde 13 de setembro, mas entendeu a decisão da equipe de colocá-lo no IR e “me proteger de mim mesmo”. Ele consultou “vários especialistas médicos importantes em todo o país” no mês passado e “zero” deles, disse McDaniel, recomendou a aposentadoria.

A decisão de Tagovailoa de retornar foi uma decisão que ele tomou com seus médicos e familiares, e ele não cogitou se aposentar.

Os Dolphins perderam três de seus quatro jogos sem Tagovailoa nesta temporada e atualmente estão em segundo lugar na AFC East com um recorde de 2-4. Seu ataque está em último lugar em pontuação em seis jogos, embora os jogadores do Dolphins estejam otimistas que isso mudará com o retorno de Tagovailoa.

“Faz muita diferença. Tua – ele e Mike, eles têm uma conexão muito especial”, disse o wide receiver Tyreek Hill. “Ele permite que o Tua seja o Tua. O Tua tem uma conexão com todos os caras, todos nós passamos muito tempo com o Tua então a conexão existe. – os lances são pontuais, o playcall, a operação é mais rápida. Ele simplesmente faz um ótimo trabalho no comando desse ataque.

McDaniel também confirmou que o safety Jevon Holland e o linebacker Emmanuel Ogbah jogarão no domingo, após ausências de um jogo por lesão. O cornerback Kader Kohou e o defensive tackle Zach Sieler não jogarão, deixando os Dolphins sem dois titulares defensivos.