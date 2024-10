Tua Tagovailoa é claro e diz não ao Guardian Cap reaparecer com os Golfinhos: “É uma decisão pessoal”

No dia 29 de setembro, Tua Tagovailoa teve que pedir uma substituição durante o jogo de seu time, o Golfinhos de Miamicontra o Notas de búfalo depois que o quarterback colidiu com um rival e sofreu uma forte pancada na cabeça, deixando-o com uma concussão no gramado do Hard Rock Stadium.

Nesta segunda-feira, 21 de outubro, o jogador nascido em Ewa Beach, no Havaí, confirmou que está pronto para reaparecer com o Golfinhos depois de perder quatro jogos, embora a notícia que mais chamou a atenção foi o que QB disse.

Tagovailoa esclareceu que não usará o Boné Guardião mesmo que essa fosse a melhor maneira de proteger seu cabeça.

“É uma lição pessoal. Tenho que ser esperto, estar mais disponível para o time, minha galera”, disse o quarterback, explicando que não usará a proteção que pode impedi-lo de ter mais concussões como a que sofreu. sofreu contra as contas.

Tagovailoa deverá começar a treinar na quarta-feira e, se tudo correr bem, deverá voltar a jogar contra o Cardeais em Semana 8 da competição.

O técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, disse neurologistas e especialistas em lesões o avisaram que o Boné Guardião faria sentido para ele usar, mas McDaniel disse que iria se certificar Tagovailoa estava “devidamente protegido” quando voltou a jogar.

Sabe-se que o Time de Miami não é permitido forçar Tagovailoa para usar o Boné Guardiãoque foi autorizado para uso nesta temporada no NFL.

Sem seu craque em campo, os Dolphins venceram apenas um jogo e perderam três, então seu retorno é aguardado com ansiedade para se tornar um time competitivo no ataque novamente.