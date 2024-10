Tua Tagovailoa elogiada por se proteger na derrota dos Golfinhos

MIAMI GARDENS, Flórida – O quarterback do Dolphins, Tua Tagovailoa, não levou o time à vitória em seu primeiro jogo de volta da reserva lesionada no domingo, mas demonstrou a disposição de se proteger que seus companheiros de equipe, treinadores e fãs esperavam.

Tagovailoa completou 28 de 38 passes para 234 jardas e um touchdown em seu primeiro jogo desde que sofreu uma concussão em 12 de setembro e recebeu muitos elogios da torcida local quando foi apresentado antes do jogo. A multidão aplaudiu ainda mais alto no terceiro quarto, quando Tagovailoa escorregou após conseguir uma primeira descida em uma corrida de 13 jardas.

O quarterback disse que foi “super legal” ouvir a reação da torcida e disse que se proteger na volta foi um ponto de destaque durante sua passagem pelo IR.

“Só estou tentando evitar os grandes golpes, se puder. Às vezes eles são inevitáveis”, disse ele. “Se há um free rusher e você precisa tirar a bola, você dá uma rebatida, mas só para eu me colocar nessas situações, eu diria que obviamente nas últimas cinco semanas, fui capaz de realmente pensar e ponderar sobre minhas decisões.”

Tagovailoa foi diagnosticado com uma concussão quando baixou o ombro para o safety do Buffalo Bills, Damar Hamlin, durante a derrota do Miami na semana 2. Seu capacete atingiu o braço de Hamlin e seu corpo assumiu uma postura de esgrima.

Os jogadores e treinadores do Dolphins enfatizaram a Tagovailoa no último mês a importância de evitar contatos desnecessários; O wide receiver Tyreek Hill até sugeriu que os fãs dos Dolphins torcessem por Tagovailoa sempre que ele escorregasse.

Mensagem recebida.

“Minha reação foi ‘Acho que ele vai conseguir a primeira descida’. Tenho certeza do que ele fará, mas nunca se sabe até que isso aconteça”, disse o técnico dos Dolphins, Mike McDaniel. “Quando ele está atento e não tenta atropelar os defensores, ele geralmente consegue se manter bastante saudável. Então, fiquei animado por ele não ter hesitado e por estar muito convencido de como abordou o espaço, encontrou espaço e conseguiu. abaixo.”

McDaniel disse que não ficou necessariamente “aliviado” ao ver seu quarterback sair ileso do jogo, porque isso implicaria que ele estava nervoso com isso, para começar. Em vez disso, ele disse que o jogo aconteceu como ele imaginou, nesse aspecto.

Miami empregou sua marca registrada de ataque rápido, com Tagovailoa tentando 24 de seus 38 passes em 2,5 segundos ou menos.

O retorno de Tagovailoa deu vida ao ataque dos Dolphins que ficou em último lugar em pontuação no jogo de domingo. Contra o Arizona, os Dolphins marcaram vários touchdowns em um único jogo pela primeira vez desde a Semana 1, registraram seu maior total de jardas (377) desde a Semana 1 e o maior total de pontuação da temporada.

Ainda assim, não foi suficiente para evitar a derrota por 28-27 para os Cardinals no field goal de 34 jardas de Chad Ryland no último segundo.

“É bom poder voltar e jogar com meus companheiros”, disse Tagovailoa. “Espero que ajude de todas as maneiras que puder para despertar a faísca ofensiva para nós ou dar impulso a todo o time. É uma sensação boa, mas foi uma derrota difícil hoje contra um time realmente bom, então isso diminui não apenas o que eu tenho feito, mas muito do que outros caras fizeram individualmente também.”

Mesmo com um recorde de 2 a 5, os Dolphins permaneceram em segundo lugar na AFC East depois que o New England Patriots derrotou o New York Jets por 25 a 22 no domingo. Todas as três equipes estão pelo menos três jogos atrás do líder da divisão Buffalo Bills, embora Miami tenha a oportunidade de reduzir esse déficit quando viajar para Buffalo na Semana 9.

Tagovailoa disse que “sempre há tempo” para virar uma temporada, apesar do pior início dos Dolphins sob o comando de McDaniel, e referiu o resultado de 8-1 do time na temporada de 2021, depois de começar 1-7, perdendo por pouco uma vaga nos playoffs da AFC.

“Sem desrespeito aos meus outros companheiros de equipe, mas estou falando do talento que temos aqui – não tínhamos metade desse talento (em 2021)”, disse ele. “Então, para dar respeito a esse grupo, vencemos o próximo [seven] jogos. Não estou dizendo que vamos fazer isso ou algo assim, mas é possível. Tudo é possível. Então, vamos continuar a confiar um no outro, a confiar um no outro, a acreditar um no outro, e vamos fazer isso na próxima semana.”