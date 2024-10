Turismo do Saber: Estudantes aprendem importância da preservação de pontos turísticos e belezas naturais de Penedo

Em sua segunda edição, o Projeto Turismo do Saber ensina alunos e alunas da rede pública municipal de ensino sobre a história de Penedo, como o setor do turismo influencia positivamente na geração de emprego e renda e a importância da preservação dos pontos turísticos e das belezas naturais do Destino Turístico Inteligente (DTI).

Os assuntos são abordados durante as aulas teóricas, realizadas nas escolas, e nas práticas, por meio de city tour guiado, quando crianças e adolescentes conhecem alguns empreendimentos como o Hotel São Francisco, o Galpão Zureta de Artesanato e os principais pontos turísticos, a exemplo do Theatro Sete de Setembro, o Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos e a Igreja Nossa Senhora da Corrente.

Após o city tour, eles passeiam de catamarã pelo Rio São Francisco, na companhia ilustre do personagem Dom Pedro II. No passeio, eles sabem o quão o Velho Chico é importante, não só para Penedo, mas, também, para o Brasil e, ainda, aprendem a como preservá-lo da forma correta.

“Achei a aula prática muito interessante. Passeando de catamarã pelo Rio São Francisco, temos a oportunidade de ver Penedo por outro ângulo. A preservação, tanto do meio ambiente quanto do nosso conteúdo histórico, é muito importante”, disse Adrian, aluno da Escola Municipal de Educação Básica Santa Luzia.

O Projeto Turismo do Saber é uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, através das secretarias de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e Educação (SEMED).

O seu encerramento se dará com o concurso de frase e fotografia “Um Olhar sobre Penedo”, em dezembro deste ano, premiando os vencedores com um notebook (1º lugar), um smartphone (2º lugar) e um tablete (3º lugar).

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC