Tylee Craft, querido receptor da UNC, morre aos 23 anos de câncer

O wide receiver da Carolina do Norte, Tylee Craft, morreu na manhã de sábado após uma longa batalha contra o câncer, anunciou a escola.

Craft, 23 anos, de Sumter, Carolina do Sul, foi diagnosticado com câncer de pulmão em estágio 4 em 14 de março de 2022. A comunidade UNC se uniu a ele com a hashtag #TyleeStrong desde seu diagnóstico. Ele havia passado por vários tratamentos, mas o câncer se espalhou por seu corpo e cérebro. Mesmo assim, ele se matriculou em cursos de pós-graduação para obter um mestrado em estudos profissionais aplicados e se formou em maio com bacharelado em exercício e ciências do esporte/administração esportiva.

A UNC homenageou Craft durante o jogo de futebol de sábado contra a Georgia Tech. Aconteceu também que era o Jogo Anual de Conscientização sobre o Câncer da equipe. Amigos e familiares vestindo camisetas com o nome e número de Craft foram reconhecidos durante uma cerimônia em campo.

O wide receiver JJ Jones usou a camisa de Craft com seu número 13 e sobrenome durante o jogo. Além disso, o time masculino de basquete da UNC usou camisas com o nome e número de Craft para sua luta intraesquadrão no Smith Center após o jogo de futebol, e teve um momento de silêncio antes da partida em homenagem a Craft.

“Este jovem lutou tanto durante seus dois anos e meio”, disse o técnico de futebol da UNC, Mack Brown. “Os médicos nos disseram que ele sobreviveu ao que deveria. E ele fez isso com espírito, fez isso com um sorriso no rosto, não faltou a nenhuma reunião, não faltou ao treino, ele treinou esses outros jovens incríveis.”

Brown disse aos repórteres que só soube da morte de Craft depois do jogo, mas sentiu que algo havia acontecido depois de compartilhar um abraço emocionado com a mãe de Craft no final do primeiro quarto.

“Acho que a família sente o amor e continuará a sentir o amor”, disse Brown. “O que temos que fazer é ser fortes e orar por força para nós como líderes, para ajudar esses caras dentro e fora do campo. para eles e ter certeza de que posso ajudá-los a administrar as coisas e seguir em frente em suas vidas.”

Tylee Craft, retratado aqui em 2022 com o técnico da UNC, Mack Brown, formou-se em maio com bacharelado em exercício e ciências do esporte/administração do esporte. Cortesia UNC Atletismo

Craft estava lutando contra dores debilitantes nas costas, então a equipe de treinamento atlético da UNC o levou ao hospital em 2022 para mais testes para determinar a causa disso. Foi quando ele foi diagnosticado com carcinoma neuroendócrino de células grandes em estágio 4. Ele imediatamente iniciou um tratamento agressivo de quimioterapia e imunoterapia.

De acordo com a UNC, quando Craft foi diagnosticado, sua família disse que os médicos lhes disseram que ele estava a poucas semanas de morrer.

Em 2022, Craft foi reconhecido com o Disney Spirit Award, concedido anualmente ao indivíduo ou time mais inspirador do futebol universitário. Ele também foi um dos cinco atletas universitários nomeados para a equipe campeã de doenças raras dos atletas uplifting naquele ano.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.