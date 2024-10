Tyler Adams, da USMNT, pode retornar para Bournemouth x Arsenal

O meio-campista do Bournemouth, Tyler Adams, continua no caminho certo para fazer sua estreia na temporada contra o Arsenal, pela Premier League, no sábado.

“Ele não tem tempo de jogo, mas isso é normal”, disse o técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, em entrevista coletiva na sexta-feira. “Ele está se sentindo muito bem, indo bem, tem boas sensações e treinou muito bem neste [international] romper conosco. Ele está pronto.”

Adams, capitão dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2022, passou por uma cirurgia nas costas no início de julho.

Adams ficou limitado a três jogos da Premier League na última temporada por causa de uma lesão no tendão da coxa que o afastou dos gramados de 27 de setembro a 13 de março. Ele voltou para duas partidas e não jogou pelo Bournemouth depois de 30 de março por causa de espasmos nas costas.

Tyler Adams pode fazer sua primeira aparição da temporada contra o Arsenal no sábado. Robin Jones – AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images

Adams, de 25 anos, disputou uma partida completa pelos EUA, já que foi eliminado da Copa América com uma derrota por 1 a 0 na fase de grupos para o Uruguai, em 1º de julho, e passou por uma cirurgia nas costas dias depois.

Adams não foi incluído na convocação do recém-contratado técnico dos Estados Unidos Mauricio Pochettino para os amistosos contra Panamá e México na semana passada. Os EUA venceram o Panamá por 2 a 0 antes de perder pelo mesmo placar para o México na noite de terça-feira.

Ele pode retornar à seleção nacional para as quartas de final da Liga das Nações da Concacaf contra a Jamaica no próximo mês.

Também deve retornar neste fim de semana o companheiro de equipe de Adams nos EUA, Tim Weah.

O jogador de 24 anos também perdeu os amistosos da USMNT em outubro e fez apenas quatro jogos pela Juventus nesta temporada, devido a uma lesão no tornozelo.

No entanto, o técnico da Juventus, Thiago Motta, disse na sexta-feira que Weah estava apto para retornar ao time da Série A contra a Lazio, no sábado.

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório.