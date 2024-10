Tyler, The Creator lança novo álbum na segunda-feira, não na sexta-feira

A estrela do rap ganhadora do Grammy lançou seu primeiro single “St. Chroma” e sua nova linha de produtos na quinta-feira… apresentando um Dr. Tyler mascarado Doom-ish liderando uma legião de soldados encapuzados através de um deserto distópico enquanto ele canta barras em uma batida suja.

Se você se lembra da entrevista dele no Camp Flog Gnaw com Nardwuar por volta dessa época do ano passado, hein franziu a testa em entrevistas bobas de rappers … Tyler sente que as datas de lançamento de sexta-feira – sempre à meia-noite – fizeram com que o público ouvisse passivamente novos projetos nas festas.