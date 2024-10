Tyreek Hill se comprometeu com os Dolphins em meio a uma temporada frustrante

MIAMI – O wide receiver do Dolphins, Tyreek Hill, quer permanecer no time, ele reafirmou na quarta-feira, apesar de um início de temporada frustrante e do burburinho nas redes sociais sobre uma possível troca.

Hill registrou apenas quatro recepções para 23 jardas na derrota de segunda-feira à noite para o Tennessee Titans, dando-lhe 87 jardas nos últimos três jogos do time. Durante o jogo, ele foi visto conversando animadamente com uma pessoa indeterminada na linha lateral dos Golfinhos.

Hill não falou depois do jogo de segunda-feira, já que surgiram algumas especulações sobre a viabilidade de uma troca com o Kansas City Chiefs.

Ele falou em seu vestiário na quarta-feira, após o treino do time, e disse que estava comprometido com a organização dos Dolphins.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

“Estou focado apenas aqui e agora. Temos um time lindo aqui e quero fazer parte dele”, disse Hill. “Temos uma ótima situação aqui, minha família adora, eu gosto, o tempo está ótimo, os torcedores são ótimos. Então, temos uma situação linda aqui, cara… Todos nós sabemos que a NFL é um negócio. Aconteça o que acontecer, acontece.

“Seguindo em frente, eu adoraria estar aqui – adoro estar aqui.”

Na noite de segunda-feira, o técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, não se preocupou com o que parecia ser Hill expressando em voz alta suas frustrações.

“Eu esperaria que ele estivesse visivelmente chateado com alguém”, disse McDaniel. “Ele é um líder e queria fazer tudo o que pudesse para garantir que o resultado não fosse esse. Dentro do vestiário há muitos caras desafiando uns aos outros e temos a oportunidade de ver do que somos feitos, claro que sim.”

Hill e os Dolphins concordaram com um contrato reestruturado em agosto no valor de US$ 90 milhões durante os próximos três anos, com US$ 65 milhões garantidos. Desde sua chegada a Miami em 2022, Hill lidera a NFL em jardas recebidas e estabeleceu recordes de carreira em temporadas consecutivas.

O cinco vezes All-Pro tem consistentemente fechado qualquer possibilidade de deixar Miami, desde a última offseason, quando sugeriu seu desejo de se aposentar com os Dolphins algum dia.