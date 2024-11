UEFA promete 1,08 mil milhões de dólares para desenvolver futebol feminino

NYON, Suíça – A UEFA comprometeu-se quarta-feira a canalizar mil milhões de euros (1,08 mil milhões de dólares) para todos os níveis do futebol feminino ao longo dos próximos seis anos, como parte de uma estratégia abrangente para fazer crescer o futebol na Europa.

O objectivo da UEFA é tornar “o futebol o desporto colectivo mais praticado por mulheres e raparigas em todos os países europeus”, bem como duplicar o número de ligas nacionais totalmente profissionais para seis e aumentar o número de jogadoras profissionais de 3.000 para 5.000.

“É nossa promessa continuar a investir e liderar coletivamente o jogo, com todas as federações, ligas, clubes, jogadores, adeptos e parceiros europeus a fazerem parte da nossa jornada”, afirmou a diretora do futebol feminino da UEFA, Nadine Kessler, num comunicado.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

O plano da UEFA, apelidado de “Imparável”, inclui o desenvolvimento de caminhos para mulheres e raparigas jogarem, treinarem e arbitrarem a partir das bases.

Ainda assim, Kessler reconheceu no documento de 31 páginas que existem “desafios e obstáculos persistentes a ultrapassar” para conseguir que mais raparigas e mulheres participem no jogo.

A estratégia anterior para o futebol feminino da UEFA, em 2019, visava 2,5 milhões de jogadoras registadas nas suas 55 federações-membro e o documento mais recente reportava 1,6 milhões na época passada.

O prêmio total em dinheiro para os clubes nesta temporada na Liga dos Campeões Feminina é de 24 milhões de euros (26 milhões de dólares), a maior parte dos quais é um subsídio de 22 milhões de euros (23,9 milhões de dólares) da competição masculina, onde os 32 clubes dividirão pelo menos 2,5 euros. bilhões (US$ 2,71 bilhões).

A Inglaterra venceu o último Campeonato Europeu Feminino da UEFA em 2022. Getty

Muitos jogadores “ainda lutam para ganhar a vida viável com o jogo”, disse Kessler.

O principal trunfo do futebol feminino da UEFA é o Campeonato da Europa e a final de 2022 atraiu 50 milhões de telespectadores que assistiram à vitória da Inglaterra sobre a Alemanha em Londres. A edição de 2025 do torneio de 16 seleções será sediada na Suíça.

Até 2030, a UEFA terá organizado mais dois Euros Femininos e, para a edição de 2022, gastou 57,1 milhões de euros (62 milhões de dólares) em custos de competição, de acordo com as suas contas anuais. Mais de 20 milhões de euros (21,7 milhões de dólares) foram pagos em prémios monetários combinados a equipas e clubes pela libertação dos jogadores seleccionados.

A final da Liga dos Campeões Feminina de 2023, segundo o relatório da UEFA, teve 5,1 milhões de telespectadores assistindo ao Barcelona vencer o Wolfsburg por 3-2.

A UEFA orçou gastos de mais de 53 milhões de euros (57,5 milhões de dólares) em competições femininas no seu ano financeiro de 2023-24, com a maioria na Liga dos Campeões.

A Europa foi o time de destaque na Copa do Mundo Feminina de 2023, embora a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Inglaterra na final tenha sido ofuscada pela conduta de Luis Rubiales no jogo em Sydney, na Austrália.

Rubiales, que acabou renunciando ao cargo de presidente da federação espanhola e de vice-presidente da Uefa, deverá ter seu recurso ouvido na próxima semana no Tribunal Arbitral do Esporte em Lausanne, na Suíça, contra uma suspensão de três anos imposta pela FIFA.

Parte do investimento de milhares de milhões de dólares da UEFA consiste em pagamentos já anunciados aos 55 membros, como parte do programa Hat Trick, financiado pelo Campeonato da Europa masculino. Isso enviará um total de 66 milhões de euros (71,6 milhões de dólares) aos membros de 2024-28 para o futebol feminino, disse o relatório.