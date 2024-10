UFC 307: Alex Pereira x Khalil Rountree assistir festa ao vivo

O MMA Fighting tem uma festa de transmissão ao vivo para o evento UFC 307 de sábado, que acontece no Delta Center em Salt Lake City, Utah. Na luta principal, Alex Pereira conquista o título dos meio-pesados ​​do UFC pela terceira vez neste ano contra Khalil Rountree.

Junte-se a Mike Heck, Jed Meshew, do MMA Fighting, e outros convidados especiais para assistir ao UFC 307 enquanto o card principal acontece.

Na co-luta principal, a campeã peso galo feminino do UFC Raquel Pennington coloca seu cinturão em jogo pela primeira vez contra a ex-campeã e colega de elenco da 18ª temporada do The Ultimate Fighter Julianna Peña.

O UFC 307 também inclui uma disputa no peso galo entre o ex-campeão dos penas José Aldo e Mario Bautista, além de uma luta no peso médio entre Roman Dolidze e Kevin Holland.

Kayla Harrison pretende abrir seu ingresso para a disputa pelo título feminino de 135 libras quando enfrentar Ketlen Vieira na abertura do card principal.

Assista à festa de observação do UFC 307 do MMA Fighting começando às 21h45 ET / 18h45 PT.