UFC 307 ao vivo: resultados e análises de Pereira x Rountree

Alex Pereira defende o título dos meio-pesados ​​​​contra Khalil Rountree Jr. na luta principal da luta de dois títulos do UFC 307, no sábado, em Salt Lake City.

A outra disputa pelo título no Delta Center coloca a campeã peso galo feminino Raquel Pennington contra a ex-campeã Julianna Peña.

O card principal de sábado é no pay-per-view ESPN+ às 22h ET, precedido por preliminares na ESPNews/ESPN+ às 20h e preliminares antecipadas na ESPN+ às 18h30

Fique ligado nas novidades do SLC, enquanto Andreas Hale, Brett Okamoto e Dre Waters detalham toda a ação ao vivo.

Card de luta do UFC 307

Campeonato meio-pesado: Alex Pereira (c) x Khalil Rountree Jr.

Campeonato peso galo feminino: Raquel Pennington (c) x Julianna Peña

Peso galo masculino: Mario Bautista derrotou. Jose Aldo

Peso médio: Roman Dolidze derrotou. Kevin Holanda

Peso galo feminino: Kayla Harrison derrotou. Ketlen Vieira

Peso meio-médio: Joaquin Buckley venceu. Stephen Thompson

Peso palha: Iasmin Lucindo venceu. Marina Rodrigues

Peso leve: Alexander Hernandez derrotou. Austin Hubbard

Peso médio: César Almeida derrotou. Ihor Potieria

Peso meio-pesado: Ryan Spann derrotou. Ovince Saint Preux

Peso palha: Tecia Pennington derrotou. Carla Esparza

Peso meio-médio: Court McGee derrotou. Tim significa

(c) = atual campeão

O peso galo feminino do UFC está esquentando

A divisão peso galo feminino ficou muito mais apimentada nos últimos meses.

O co-evento principal do UFC 307 contará com uma luta entre duas competidoras do “The Ultimate Fighter” de 2013, quando Raquel Pennington defenderá seu título peso galo feminino contra a ex-campeã e vencedora do TUF Julianna Peña. A desavença entre os dois transbordou na entrevista coletiva pré-luta na quinta-feira, quando os dois trocaram farpas.

Embora a rivalidade Pennington-Pena seja controversa, a gota d’água que agita a bebida na divisão até 135 libras pertence a Kayla Harrison, cuja chegada ao UFC este ano irritou algumas pessoas. A bicampeã olímpica de ouro no judô e bicampeã do torneio peso leve do PFL tem como objetivo se tornar a próxima campeã do peso galo e planeja eliminar Ketlen Vieira no sábado para ser a próxima da fila.

“É apenas uma questão de tempo”, disse Harrison. “Eu sou a rainha sem coroa.”

Enquanto as três mulheres trocavam golpes verbais, Vieira recusou-se a ser uma espectadora e entrou na briga, lembrando Harrison de não ignorá-la.

“Espero que você tenha resistência para lutar comigo. Você não sabe o que está por vir”, disse Vieira.

Mas seria Harrison quem daria a palavra final para as mulheres no palanque.

“Aqui está a diferença entre mim e todas essas garotas”, disse Harrison. “Eu venho aqui e eles reclamam… Se essa fosse a minha categoria e eu fosse o campeão eu diria ‘Vem cá e eu te mostro quem é o campeão!’” -Andreas Hale

Escolhas de especialistas e melhores apostas para Pereira x Rountree, Pennington x Peña

Como Rountree vence: Ele tem que sair com as armas em punho cedo. Use esse poder explosivo para terminar o trabalho mais cedo. Ele não pode permitir que a luta chegue aos últimos rounds, onde sua adrenalina vai diminuir e a técnica pode ficar descuidada, o que Pereira vai explorar. Ele tem que acreditar em si mesmo e não pode ficar complacente.

Como Pennington vence: seja inteligente e calculista. Não se surpreenda se ela adicionar quedas ao seu plano de jogo contra Peña. Pennington também tem um corpo grande, pesando 135 libras, com ótimo equilíbrio e fica muito pesada se ficar em cima de você. Sua trocação também será fundamental. Ela usa bem ângulos diferentes, tornando difícil prever de onde vêm os socos e chutes.

Khalil Rountree Jr. tem a chance de calar a boca de todo mundo

Seis anos atrás, Khalil Rountree Jr. enfrentou Gokhan Saki, ex-campeão mundial de kickboxing, no octógono – uma estratégia imprudente. Mas Rountree o nocauteou.

“Khalil Rountree Jr. calando a boca de todo mundo”, disse Joe Rogan ao lado da jaula, “inclusive nós”.

Rountree poderia fazer o mesmo contra Alex Pereira no sábado. Rountree e seu treinador, John Wood, do Syndicate MMA, aceitaram o desafio de uma luta de kickboxing com Pereira, campeão peso múltiplo tanto no kickboxing quanto no MMA.

Storylines: Alex Pereira é a manchete do cartão PPV mais antigo de todos os tempos

Quando Alex Pereira defender o título dos meio-pesados ​​do UFC pela terceira vez no sábado, farão apenas 99 dias desde que ele fez sua segunda defesa de título no final de junho. Pereira, que enfrenta Khalil Rountree Jr. na luta principal do UFC 307, não é de ficar parado. Ele fez a primeira defesa do cinturão em abril, apenas 77 dias antes da segunda.

Para colocar em perspectiva a atividade de Pereira no campeonato, considere que dos outros três campeões do UFC que têm uma luta agendada, nenhum entrará na jaula depois de ter competido nos últimos 250 dias. Quando Jon Jones colocar seu título dos pesos pesados ​​em jogo em novembro, já terão se passado 580 dias desde sua última luta.

Ankalaev consegue o vencedor do Pereira-Rountree? Vencedor Pennington-Pena melhor com 135?

Real ou não: Pereira-Rountree é a luta mais divertida do UFC 307.

Muito real. Essa luta não foi feita porque Rountree necessariamente mereceu. Essa luta é sobre Pereira dar mais uma reviravolta rápida contra um adversário que vai ficar de pé e bater com ele.

