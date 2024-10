UFC 307 Caminhos para a Vitória: Como Khalil Rountree Jr. conseguiu uma grande reviravolta sobre Alex Pereira?

Na noite de sábado, no Delta Center, em Salt Lake City, Utah, acontece o UFC 307, com o campeão meio-pesado Alex Pereira colocando seu título em jogo contra o nocauteador Khalil Rountree Jr.

Pereira é um dos melhores lutadores peso por peso do esporte e já participou de duas ocasiões neste ano para ajudar o UFC no UFC 300 e no UFC 303 (onde desferiu nocautes espetaculares). Como tal, Rountree é um azarão significativo para o campeão. Mas isso não significa que “O Cavalo de Guerra” não possa chocar o mundo no sábado, então vamos dar uma olhada em como Rountree pode ser o autor da reviravolta e como Pereira mantém o cinturão.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Alex Pereira no UFC 307

Este é o terceiro que escrevo para Pereira este ano e, honestamente, está ficando um pouco difícil encontrar novas maneiras de dizer que “Poatan” é incrível. O homem está conquistando uma carreira no Hall da Fama e já está subindo na lista dos lutadores de todos os tempos em apenas alguns anos no esporte. Ele está no meio de uma carreira verdadeiramente inédita e, pelo menos no papel, que deve continuar no sábado.

Talvez mais do que qualquer outra pessoa no MMA atualmente, Pereira possui uma verdadeira opção nuclear. Ele é possivelmente o perfurador peso por peso mais forte do esporte e o que é realmente incrível nisso é que ele nem mesmo balança com força. Ele é mais conhecido por seu gancho de esquerda letal, mas cada golpe de Pereira dá um baque surdo como um bloco de concreto e não tem a enorme corda que você vê em alguns outros rebatedores pesados. Este é o motor que impulsiona todo o seu jogo. A ameaça de repercussões cataclísmicas a qualquer momento obriga todos os oponentes de Pereira a se prepararem adequadamente e, portanto, dita muito sobre o desenrolar de suas lutas.

Nesse sentido, embora os nocautes de Pereira impulsionem seu jogo, são seus chutes baixos que impulsionam o carro. Pereira é um dos melhores chutadores de panturrilha do MMA porque quase não mostra nenhum setup e eles ainda atrapalham seriamente seus adversários. Eles são a base do seu jogo, permitindo-lhe marcar golpes aparentemente inócuos, e então, opa, de repente Pereira acertou 15 em três minutos e agora sua perna não funciona mais.

E para Pereira defender o título no sábado, essas são as únicas ferramentas reais de que ele precisa. A estrutura do jogo de Pereira é uma configuração de Cila e Caríbdis, onde você pode ficar do lado de fora e ser chutado até a morte ou entrar na zona de perigo e enfrentar seu poder nuclear. Qualquer um dos caminhos resulta em morte, e para Rountree, isso é especialmente verdadeiro porque ele não é um defensor hábil de chutes baixos e não vai se transformar repentinamente em um lutador D-1. Além disso, ele tem o péssimo hábito de deixar cair a mão direita ao lançar a esquerda.

Para Pereira, o caminho a seguir é claro: seja você mesmo e limite compromissos prolongados. Rountree não é um kickboxer tão bom, mas tem velocidade, potência e arremessos combinados, o que é um risco. Pereira deve cortar a perna por fora e dar tiros no corpo também, enquanto espera que Rountree baixe a guarda, então bum vai a dinamite.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Khalil Rountree Jr. no UFC 307

Lutador do UFC desde 2016 onde entrou na promoção fora de O lutador finalRountree se estabeleceu como um dos principais nocauteadores dos meio-pesados ​​​​durante seu mandato de oito anos. Mas talvez mais impressionante do que seus nocautes seja o fato de Rountree ter se mostrado particularmente capaz de despachar ex-Glory Kickboxers, vencendo-os por 3 a 0 no UFC. Agora, porém, “The Glory Killer” enfrenta o chefe final do Glory Kickboxing, o ex-campeão de duas divisões, Pereira.

O sucesso de Rountree contra ex-kickboxers se resume a uma coisa simples: ele é um atacante sólido e possui velocidade e força para pegar as pessoas desprevenidas. Rountree é rápido e poderoso e lança tiros que terminam a luta em rápida combinação, o que com sua vontade de atacar o torna uma ameaça durante qualquer troca. Dito isso, também o abre para ser agredido por contra-ataques, o que é a morte para Pereira.

Rountree enfrenta dois problemas principais neste confronto. A primeira é navegar nos chutes de Pereira. Rountree não é muito bom em checar chutes baixos e embora se espere que ele tenha trabalhado nessa habilidade para esta luta, uma resposta mais provável são contra-ataques perfurados, com a mão esquerda de Rountree sendo acionada para disparar um chute de resposta toda vez que Pereira o chuta. Se ele não consegue desincentivar os chutes na panturrilha com xeques, os contra-ataques são a única outra opção real disponível para impedir Pereira de ditar a ação.

A segunda questão é gerar seu próprio ataque consistente. Vimos contra Dustin Jacoby que Rountree teve dificuldade em administrar a distância contra um bom atacante com bom jogo de pés e, portanto, às vezes decidiu atacar de forma imprudente. Não consigo enfatizar o suficiente o quão ruim é essa ideia contra Pereira, que imediatamente o espancará por isso.

Em vez disso, Rountree deveria insistir em vencer a batalha de pressão. Pereira pode lutar com o pé atrás, mas Rountree está em muito melhor forma se for sempre ele quem avança. Ele também deveria fingir muito. As fintas abriram uma série de oportunidades para Israel Adesanya, e de Rountree elas podem ser a diferença para acertar ou não um final de luta. O mais importante, porém, é que Rountree precisa usar essas ferramentas para cercar Pereira e entrar, onde ele poderá se balançar em direção às cercas. Poderia “Poatan” pegá-lo se eles começassem a trocar ganchos em uma cabine telefônica? Sim. Mas esse também é, de longe, o lugar onde Rountree provavelmente acertará seu próprio lutador em Pereira.

Entre e jogue no chão, depois veja onde as fichas caem.

Uma grande questão

Será que a agenda cansativa finalmente alcança Pereira?

Pereira tem 37 anos. Isso não é exatamente uma galinha da primavera, mesmo no meio-pesado. O homem luta profissionalmente há 12 anos e já conta com mais de 50 lutas profissionais. Isso é muita quilometragem. Além disso, Pereira está absurdamente ativo desde que ingressou no UFC. Esta é sua décima luta em três anos. Esse é um nível de atividade de Donald Cerrone, que é bom para formar estrelas, mas ruim para permanecer invicto.

Em praticamente qualquer esporte, a competição frequente leva a derrotas ocasionais. Você nem sempre pode ter o seu melhor dia, especialmente se você briga a cada dois meses. E isso se agrava nos esportes de combate porque o custo do treinamento e as lesões que você acumula são muito altos. Até agora, Pereira provou ser capaz de vencer através de tais obstáculos, mas se você jogar os dados o suficiente, eventualmente surgirão olhos de cobra.

Previsão

Correndo o risco de parecer desrespeitoso com Rountree, esta deveria ser uma vitrine para Pereira. Rountree é um lutador divertido, mas ele é como aquela citação de 300“mais lutador do que guerreiro, ele faz uma bagunça maravilhosa”. Se Rountree conseguir tornar isso mais uma briga do que uma luta de kickboxing, suas chances de vencer aumentarão, mas mesmo que o faça, isso ainda não é garantia. Pereira é muito experiente e acumula muito poder para Rountree 8 em cada 10 vezes.

Alex Pereira nocauteou Khalil Rountree Jr. aos 1:03 do segundo round.