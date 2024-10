UFC 307 – Khalil Rountree Jr. tem chance de calar a boca de todo mundo

SEIS ANOS ATRÁSos analistas Joe Rogan e Dominick Cruz estavam sentados na mesa de comentários da luta de abertura do card principal do UFC 226, em Las Vegas. A luta dos meio-pesados ​​contou com Gokhan Saki, ex-campeão mundial de kickboxing que a promoção estava interessada, contra Khalil Rountree Jr., um relativamente desconhecido de 28 anos com recorde de 2-2 dentro do octógono.

Com Saki e Rountree circulando um ao outro, Rogan e Cruz compartilharam seus pensamentos honestos sobre o confronto quando a luta começou.

“Ficar no pocket contra um cara como Gokhan Saki e transformar isso em uma luta de kickboxing é muito perigoso”, disse Rogan sobre Rountree. “Sua melhor aposta é iniciar essas trocas e organizar uma remoção.”

“Eu concordo com você, Joe”, acrescentou Cruz. “E eu acho que é só uma questão de tempo. Esse é o problema quando você faz trocação direta…”

Cruz nunca conseguiu terminar esse pensamento. Rountree interrompeu com um golpe de esquerda devastador no queixo de Saki, que o derrubou de vez (e acabou sendo sua última luta de MMA). O resultado foi chocante. Saki, conhecido em alguns círculos como o “Tyson turco” devido ao seu poder de soco, foi considerado um dos atacantes mais perigosos do planeta. Ele teve 59 nocautes na carreira no kickboxing e Rountree levou apenas 96 segundos para deixá-lo inconsciente.

“Khalil Rountree Jr. calando a boca de todo mundo”, disse Rogan, “incluindo nós.”

Em defesa de Rogan e Cruz, ninguém esperava que Rountree ficasse cara a cara com um campeão mundial de kickboxing. Ninguém, exceto o próprio Rountree. E possivelmente Saki. Poucos meses antes daquela luta, em 7 de julho de 2018, Rountree e Saki se encontraram no UFC Performance Institute, em Las Vegas, e fizeram um acordo de cavalheiros sobre qualquer luta futura entre eles.

Sem quedas.

“Na verdade, apertamos as mãos e concordamos que não haveria quedas”, disse Rountree à ESPN. “Essa luta foi marcada originalmente para 2017, mas ele [Saki] se machucou e foi cancelado. Quando o vi no PI, falei: ‘Assim que você se recuperar, quero aquela luta de novo’. E ele disse: ‘OK, mas temos que ficar de pé e bater’. E eu fiz o acordo ali mesmo. Eu disse: ‘Se é isso que você quer, então é isso que faremos’”.

Khalil Rountree Jr. desafiará Alex Pereira pelo título meio-pesado do UFC no sábado. Chris Unger/Zuffa LLC

Rountree (13-5, 1 NC) fez uma promessa semelhante para sua próxima luta pelo título dos meio-pesados ​​contra Alex Pereira (11-2) no UFC 307, no sábado, em Salt Lake City. Não houve nenhum aperto de mão formal entre eles, mas Rountree e seu treinador, John Wood, do Syndicate MMA, aceitaram o desafio de uma luta de kickboxing com Pereira, campeão peso múltiplo tanto de kickboxing quanto de MMA. Os dois lutadores somados têm uma tentativa de queda (Pereira em 2022) em 24 lutas do UFC. Wood chegou ao ponto de prever que Pereira tentará enfrentá-los.

“Acho que é ele quem interrompe o jogo primeiro e atira em Khalil”, disse Wood. “Não vamos filmar aqui. Posso garantir isso.”

Superficialmente, isso pode soar como uma típica fanfarronice pré-luta. Não há como Rountree pretender ficar voluntariamente ao lado de Pereira durante toda a luta. Ou pelo menos, não há como ele deve quero ficar ao lado de Pereira durante toda a luta.

Mas então, foi isso que foi dito sobre a luta com Saki há seis anos. Ninguém sabia a história por trás de Rountree ou a confiança em sua trocação naquela época. Antes do UFC 307, talvez seja um bom momento para ouvir isso agora.

ROUNTREE ERA UM Especialista em sanduíches de 20 anos e 305 quilos do Jimmy John’s em Las Vegas, quando entrou na academia do lendário Wanderlei Silva em 1º de março de 2010, com a intenção de perder peso. Ele se lembra da data exata porque foi o dia em que mudou sua vida.

O pai de Rountree, Roderick “Khalil” Rountree, morreu em 1992 quando Khalil tinha 2 anos. Seu pai era road manager do Boyz II Men e estava em turnê com a banda quando foi baleado e morto durante uma tentativa de assalto em um hotel de Chicago. Rountree nunca conheceu seu pai e ele acredita que isso contribuiu para o que se transformou em uma infância agitada.

“Eu não tive pai enquanto crescia, e é por isso que não fui corajoso, não pratiquei esportes”, disse Rountree. “Acho que é por isso que lidei tanto com a auto-aversão. Tive uma mãe solteira, que lutou para criar quatro filhos sozinha. Minha mãe dizia mais: ‘Fique dentro de casa, onde é seguro’”.

Rountree lutou para encontrar essa coragem até encontrar o MMA. Fora da academia, ele era um garoto introvertido e acima do peso que usava delineador preto e era reservado. Dentro da academia ele era algo muito diferente. Ele tinha 1,80 metro atletaalgo que ele nunca tinha feito antes, com poder de soco visivelmente natural. E no MMA, principalmente nesse momento, as portas vão se abrir rapidamente para esse tipo de atleta.

O campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira coloca o título em jogo contra Khalil Rountree Jr. na luta principal, enquanto Raquel Pennington busca sua primeira defesa do título peso galo feminino contra Julianna Peña na luta co-principal.

Sábado, 5 de outubro, Delta Center, Salt Lake City, UT

• Cartão principal: 22h ET na ESPN + PPV

• Preliminares: 20h na ESPNews/ESPN+

• Preliminares: 18h na ESPN+ Inscreva-se na ESPN+ obter eventos exclusivos do UFC ao vivopesagens e muito mais; Dana White Série de concorrentes; e mais conteúdo exclusivo de MMA.

“Com menos de seis meses de treinamento, eu estava treinando com o Wanderlei”, disse Rountree, referindo-se ao ex-campeão do Pride. “Foi quando ele estava se preparando para lutas no UFC contra caras como Chris Leben e Brian Stann, e eles basicamente jogavam qualquer um do tamanho dele no ringue. Acho que foi isso que me rendeu um pouco de respeito, mesmo sem saber o que estava fazendo.”

Quase imediatamente, o peso de Rountree começou a cair. Suas habilidades melhoraram e ele fez sua primeira luta amadora em 2011. Ele se tornou profissional em 2014. Na mesma época, ele voltou para seu estado natal, a Califórnia, de onde partiu para Las Vegas aos 5 anos, para fazer uma luta. posição gerencial em uma loja de recordações de lutas. A mudança veio acompanhada de uma mudança de academia, para a renomada Black House MMA, em Los Angeles.

Na Black House, Rountree tornou-se parceiro regular de treino de um dos maiores lutadores de todos os tempos, o antigo campeão do UFC Anderson Silva. Quando Silva montou acampamento para uma luta contra Nick Diaz em 2015, Rountree fazia parte de seu círculo íntimo. Silva acabou se tornando um dos mentores mais confiáveis ​​de Rountree. Ele morou na casa de Silva durante um de seus acampamentos para uma das primeiras lutas do UFC e foi padrinho de casamento de Silva em 2017.

Khalil Rountree Jr. foi padrinho de casamento de Anderson Silva. Khalil Rountree Jr.

Além de Silva, Rountree lutou com o ex-campeão da Black House Lyoto Machida e até com Glover Teixeira, que coincidentemente se tornou um dos treinadores e mentores de Pereira em 2020 e estará ao seu lado no sábado na luta contra Rountree.

“Khalil foi um grande companheiro de equipe, um grande ser humano”, disse o cofundador da Black House, Ed Soares. “Ele foi um ótimo parceiro de treino desde o início, porque estava sempre pronto para levantar e bater. Ele tinha as mãos pesadas, todos sabiam disso, e ele sempre avançava.

Se você não soubesse que Rountree treinou com Wanderlei Silva quando tinha 20 anos e Anderson Silva quando tinha 25, você pensaria que ele não teria o direito de aceitar uma luta em pé com Pereira. Aqueles que conhecem sua história, porém, sabem o contrário.

“O que está acontecendo nos bastidores é o que vai acontecer naquela noite”, disse Wood. “Apenas sua velocidade, técnica, visão, tudo. O que Alex traz agora, todo aquele ar de invencibilidade de ‘Boogeyman’, que vai trazer à tona o que há de melhor em Khalil, realmente é. E quando você tem o melhor de Khalil, você você tem uma coisa assustadora, assustadora em suas mãos.”

jogar 0:54 acaba com Chris Daukaus Khalil Rountree Jr. obtém uma grande vitória sobre Chris Daukaus no UFC Fight Night.

QUANDO O UFC anunciou pela primeira vez que Rountree desafiaria Pereira pelo título em agosto, a notícia foi recebida com confusão.

Rountree está em 7º lugar no ranking dos meio-pesados ​​​​da ESPN, bem abaixo de outro potencial desafiante, Magomed Ankalaev (19-1-1). O segundo colocado Ankalaev nunca enfrentou Pereira e poderia estar disponível para enfrentá-lo. Ele está escalado para enfrentar Aleksandar Rakic, quinto colocado do ranking, no UFC 308, no dia 26 de outubro, em Abu Dhabi. A confusão foi suficiente para que Ankalaev acusou Pereira de se esquivar dele, e o CEO do UFC, Dana White, foi questionado sobre uma explicação.

“[Ankalaev] não foi ignorado, ele é [already] temos uma briga chegando”, disse White durante uma entrevista coletiva em agosto. “Tínhamos que fazer isso [UFC 307] cartão de luta e, à medida que você avança, fica claro que Rountree faz muito sentido. O tempo é tudo.”

Rountree também está recebendo uma chance pelo título após suspensão por drogas, o que o forçou a desistir em maio de uma luta programada no UFC 303 contra Jamahal Hill. Rountree foi suspenso pelo UFC e pela Comissão Atlética do Estado de Nevada por consumir uma substância proibida. Ele relatou a violação depois de perceber que um suplemento que foi aconselhado a tomar por um nutricionista independente continha DHEA, um esteróide anabolizante. Tanto o UFC quanto o NSAC reconheceram que Rountree consumiu a substância sem saber, o que resultou em uma punição reduzida.

Ainda assim, Rountree não parece uma ameaça para Pereira no papel. Pereira está no meio de uma das melhores campanhas de 12 meses que o esporte já viu. Ele se tornou campeão de duas divisões em novembro passado, em um nocaute no segundo round sobre Jiří Procházka no Madison Square Garden. Desde então, ele encabeçou dois eventos marcantes no UFC 300 e no UFC 303 (substituindo o lutador principal lesionado, Conor McGregor). Todas as três vitórias dele no ano passado foram por nocaute.

Pereira já disse que pretende eventualmente buscar o terceiro título dos pesos pesados, feito inédito no UFC. Ele é o favorito (-525 via ESPN BET) para ultrapassar Rountree na luta principal do UFC 307.

Talvez ele o faça. Parafraseando Rogan há seis anos, Rountree tem a chance de calar a boca de todo mundo. Ele já fez isso antes. E mesmo para quem ainda não gosta de suas chances contra o aparentemente imparável Pereira, entender a história de Rountree irá pelo menos explicar por que ele está pronto para o desafio de uma luta em pé.

Ele realmente não sabia quem era até começar no MMA aos 20 anos. Ele sabe quem é agora e tem confiança nisso.

“Minha história não foi compartilhada porque não sou campeão, cara”, disse Rountree. “Isso é realmente o que é. E essa é uma grande parte da minha motivação para me tornar um campeão, porque sei que muitas coisas importantes aconteceram comigo ao longo desta jornada e acho que há muitas peças inspiradoras nisso. Eu poderia Nunca imaginei vivenciar as coisas que vivi e acho que ouvir minha história pode encorajar as pessoas a pensar que, se você se sente preso, se não tem direção, ainda está no comando do seu próprio destino. De certa forma, eu tenho. manifestou tudo isso.”

Talvez o mundo descubra quem é Khalil Rountree Jr. no sábado.