UFC 308: Favorito dos fãs salva confronto de pesos pesados ​​no card da luta Ilia Topuria x Max Holloway

Chris Barnett está indo para Abu Dhabi.

Barnett entra em cena com duas semanas de antecedência para enfrentar Kennedy Nzechukwu no UFC 308, que acontece no dia 26 de outubro na Etihad Arena. A notícia foi anunciada durante a transmissão do UFC Vegas 98, no sábado.

O favorito dos fãs, Barnett, substitui Justin Tafa, que foi afastado da luta por motivos não revelados. Barnett estava escalado para lutar no evento de sábado no UFC APEX, mas não pôde competir por motivos associados ao furacão Milton.

Barnett retorna ao octógono pela primeira vez em mais de dois anos, uma vitória por nocaute técnico no segundo round sobre Jake Collier no UFC 279 em setembro de 2022. “Beastboy” está 2-2 em sua campanha no UFC, incluindo uma memorável paralisação de Gian Villante no UFC 268 em novembro de 2021 no Madison Square Garden.

Nzechukwu busca uma seqüência de duas derrotas consecutivas ao competir no peso pesado pela primeira vez em sua carreira no UFC.

O UFC 308 é encabeçado por Ilia Topuria x Max Holloway pelo título dos penas.