UFC 308: Ilia Topuria x Max Holloway transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma festa de transmissão ao vivo para o evento UFC 308 de sábado, que acontece na Etihad Arena, em Abu Dhabi. Na tão aguardada luta principal, Ilia Topuria coloca o título dos penas do UFC em jogo pela primeira vez contra o desafiante e campeão do BMF Max Holloway.

Junte-se a Mike Heck, Jed Meshew, do MMA Fighting, e outros convidados especiais para assistir ao UFC 308 enquanto o card principal acontece.

No co-evento principal, o ex-campeão dos médios Robert Whittaker enfrenta o invicto Khamzat Chimaev em uma luta de cinco rounds.

O UFC 308 também inclui uma batalha entre os pesos penas Dan Ige e Lerone Murphy, enquanto Magomed Ankalaev e Aleksandar Rakic ​​competem em uma luta potencial para desafiar o número 1 na divisão dos meio-pesados.

O card principal abre com um confronto de 185 libras entre Shara Magomedov e Armen Petrosyan.

Assista à festa de observação do UFC 308 do MMA Fighting começando às 13h45 ET / 10h45 PT.