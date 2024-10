UFC 310: Banger peso meio-médio se junta ao elenco crescente liderado por Belal Muhammad x Shavkat Rakhmonov

Uma luta de meio-médio com fogos de artifício acaba de ser adicionada ao UFC 310, enquanto Bryan Battle busca estender sua invencibilidade de quatro lutas quando enfrentar Randy Brown no dia 7 de dezembro na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram o confronto com o MMA Fighting na segunda-feira após a equipe administrativa do Battle inicialmente anunciou a luta.

Battle conquistou sua última vitória no UFC Paris em setembro, quando nocauteou Kevin Jousset com um violento nocaute técnico no segundo round e melhorou seu recorde geral com a promoção para 6-1, com um no contest ao longo do caminho. Após a vitória mais recente, Battle esperava um confronto ainda maior em sua próxima luta e o UFC obviamente atendeu seu desejo.

Enquanto isso, Brown busca a quarta vitória consecutiva no peso meio-médio após eliminar Elizeu Zaleski dos Santos, Muslim Salikhov e Wellington Turman em partidas consecutivas. Brown foi brevemente vinculado a uma possível luta contra o desafiante peso meio-médio Carlos Prates, mas o brasileiro acabou recebendo cartão amarelo contra Neil Magny em novembro.

Agora Brown enfrenta Battle em uma luta potencial que pode render ao vencedor uma classificação entre os 15 primeiros.

O UFC 310 é marcado por duas lutas pelo título, com Belal Muhammad defendendo seu título dos meio-médios contra Shavkat Rakhmonov, enquanto Alexandre Pantoja enfrenta o ex-campeão do RIZIN Kai Asakura em uma luta pelo título peso mosca.