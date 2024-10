UFC, Bellator veteran Guilherme ‘Bomba’ dead at 38

Guilherme “Bomba” Vasconcelos, veterano de longa data do MMA com participações nas bandeiras do UFC e Bellator em 16 lutas de MMA, faleceu aos 38 anos.

Relatos sobre seu falecimento foram postados pela primeira vez por amigos nas redes sociais, incluindo os treinadores de jiu-jitsu de longa data Cristiano Lazzarini e Vinicius “Draculino” Magalhães. Fontes adicionais confirmaram a notícia ao MMA Fighting na terça-feira.

A causa da morte não foi revelada neste momento.

“Bomba” iniciou sua carreira no MMA no Rio de Janeiro, Brasil, com uma vitória no segundo round com um mata-leão sobre o veterano Wendell Oliveira, e se juntou ao TUF Brasil 3 escalado em 2014 após vitória sobre Elizeu Zaleski, ambos lutadores que também chegaram ao UFC.

O mineiro fez 1 a 1 no reality show e perdeu a única luta no UFC por decisão para Luke Zachrich em julho de 2014, vencendo quatro das cinco lutas seguintes para assinar contrato com o Bellator.

Vasconcelos, também conhecido fora da bolha do MMA por namorar Demi Lovato em 2017, encerrou a carreira no MMA em 2019, vencendo três das seis lutas dentro do cage do Bellator.

“De todos os alunos que tive, você foi o mais corajoso”, postou Lazzarini nas redes sociais. “Destemido, imbatível. Em momentos de caos, uma máquina. Nos momentos triviais, um doce menino. Tínhamos uma máquina que tinha de tudo um pouco. Sua estreia no MMA, com uma vitória contra um homem que venceu 10 vitórias consecutivas e fez 19 lutas, foi um dos momentos mais felizes da minha vida no esporte. Inquebrável. Tantas viagens juntos, tantas batalhas. Da faixa azul à preta, da primeira à última luta de MMA. Cara, o quanto eu te amo. Inacreditável. Descanse em paz, irmão.”