Últimos 10 do futebol universitário após a semana 9 – Dê-nos liberdade!

Pensamento inspirador da semana:

“‘Não adianta falar sobre isso’, disse Alice, olhando para a casa e fingindo que estava discutindo com ela. ‘Não vou entrar de novo ainda. Sei que deveria ter que passar pelo espelho novamente – – de volta ao antigo quarto – e haveria um fim para todas as minhas aventuras!’

“Então, virando resolutamente as costas para a casa, ela partiu mais uma vez pelo caminho, decidida a seguir em frente até chegar ao morro.”

– Extraído de “Através do espelho e o que Alice encontrou lá”, de Lewis Carroll

Aqui na sede da Bottom 10, localizada dentro da gigantesca torre de água usada para armazenar todas as nossas lágrimas derramadas durante a reunião de Lee Corso com seus ex-jogadores de Indiana durante o “College GameDay” da semana passada, passamos muito tempo ao longo dos anos nos educando sobre como viajar através de multiversos, multiplanos de realidade e múltiplos multiplexes mentais do que é possível.

Em outras palavras, acidentalmente, ok, propositalmente, batemos de cara em muitos espelhos, janelas, vidros deslizantes e portas de guarda-roupas. Para testar aquela lata de band-aids “Collin Klein for Heisman” que encontramos em uma gaveta velha da mesa? Claro. Isso faz parte. Mas a verdadeira busca é tentar descobrir novos caminhos que possam nos transportar da dor perpétua do universo cinematográfico dos Top 10 para ruas mais felizes, mais bem-sucedidas e repletas de troféus, repletas de troféus, da euforia do futebol universitário.

Justamente quando pensamos que nossos esforços são eternamente infrutíferos, um momento de loucura do multiverso no meio da semana rompe os limites da crença e revela uma trilha que nos leva do 0-e-alguma coisa à alegria ilimitada de 1-e-alguma coisa, especialmente quando um 0-e-alguma coisa O time e algo que é um azarão de 27 pontos e nunca ganhou um jogo da FBS derruba um time algo e 0, mandando-os para o, ahem, Flames.

Com desculpas ao ex-aluno da Kennesaw State, Ty Pennington, ao ex-comissário da MLB Kennesaw Mountain Landis e Steve Harvey, aqui estão as classificações dos 10 últimos da semana 9.

O Golden(plated) Flashes, também conhecido como o último time FBS sem vitórias da América, perdeu seu 17º jogo consecutivo, rendendo 358 jardas correndo para Western Michigan. A última vez que um grupo de estudantes do Bronco ganhou tanto terreno foi quando Tim Allen e Terry Crews entraram no Oldsmobile de Bruce Campbell e fizeram uma viagem ao som de Luther Vandross, também ex-aluno da WMU.

O Sun Belt Old Money Golden Eagles perdeu para o Sun Belt New Money James Madison enquanto continuavam sua marcha em direção ao que parece ser a luta de travesseiros de todos os tempos da Semana do Ano do Século, em 30 de novembro contra .. . bem… vamos fazer você esperar por essa informação. Como Brett Favre faz o Mississippi esperar que ele devolva o dinheiro antigo, novo e de ajuda humanitária.

Os Chowboys perderam a luta de travesseiros da semana 9 para… sim, vamos fazer você esperar por isso também. Como meu vizinho faz as crianças esperarem pelos doces de Halloween porque seus aparelhos auditivos não funcionam e ele leva uma eternidade para ouvir a campainha e finalmente começar a se mexer. Mais ou menos como o ataque do Wyoming.

Na sexta-feira, sobrevoei o estádio da UAB a caminho de Tuscaloosa. No sábado, passei pelo mesmo estádio, andando ainda mais rápido porque estava tentando levar Marty Smith de volta a Charlotte a tempo de sediar o Concerto para Carolinas. Avistámos um longo rasto de fumo e receámos que o Estádio Protetor pudesse estar a arder, mas percebemos que vinha apenas dos ouvidos de Trent Dilfer.

Até que ponto estamos empenhados em garantir que o #Bottom10 é o mais preciso possível? Temos feito vôos de reconhecimento sobre a UAB. pic.twitter.com/LQfc7GriUp -Ryan McGee (@ESPNMcGee) 29 de outubro de 2024

Foi George Orwell quem disse: “Se liberdade significa alguma coisa, significa o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir”. Bem, Liberty, eu sei que vocês jogam na quarta à noite, então sei que não querem ouvir isso, mas quando alguém dá uma chance ao Cobiçado CFP Spot para um time sem vitória, então o Cobiçado Quinto Lugar é.

Depois de passar a Semana 8 fazendo o que Liberty não conseguiu, os Blew Raiders foram incapazes de evitar a decepção emocional pós-Kennesaw e perderam para a versão do ano passado de Kennesaw, Jacksonville State. Neste fim de semana estarei no jogo Geórgia-Flórida em Jacksonville, como faço todos os anos, e sempre me pergunto se talvez alguns fãs exagerados de Dawgs e/ou Gators fiquem indiferentes com o GPS e acabem em Jacksonville, Alabama, em vez de Jacksonville, Flórida.

Os Minors estão de volta a esse ranking porque perderam uma luta de travesseiros da lista de espera para Fa-la-la-la-la La-la-la-Tech, mas esta semana eles sediarão a verdadeira luta de travesseiros da semana como eles dão as boas-vindas ao seu rival natural e regional clássico e atemporal de longa data, o Middle Tennessee State.

Falando em Pillow Fights, prometemos avisar quem venceu o Wyoming na última edição do PFOW. Aqui estão eles. Os Outros Outros Aggies, que chutou um field goal de 40 jardas quando o tempo expirou em Laramie. Agora eu gostaria que o Concert for Carolinas acontecesse neste fim de semana, porque eu teria dito a Marty Smith para dizer a Eric Church que “As Time Expired in Laramie” definitivamente soa como um hit country top 40.

Os OG Owls são os últimos a permanecer neste ranking porque Temple, Kennesaw e FA (não I)U tiveram a audácia de vencer jogos de futebol. Os OGs chegam aqui porque foram fundados por um ex-firme do Bottom 10, os artistas anteriormente conhecidos como UCan’t. Mas não vamos dar muitos apoios a Connecticut. Se eles tivessem coragem de verdade, agendariam uma disputa de última hora com Kennesaw para tentar completar o Hooter Hoedown de quatro equipes.

Depois de tornar a outrora poderosa rivalidade de Miami completamente irrelevante, os Não agora são bem-vindos à UNC, também conhecido como centro geográfico histórico do ACC, para a última rodada de seu “Ei, lembre-se, como há 10 minutos, quando continuamos gritando que éramos bons demais Para vocês?” turnê mundial.

Lista de espera: Troy Bolton State (também conhecido como o time que venceu Southern Missed), Pur-don’t, Kennesaw Mountain Landis State, UMess, FI(notA)U, FA(not I)U, Temple of Doom, Fa-la-la-la -la La-la-la-Tech, Akronmonious, remetentes de anúncios eleitorais.