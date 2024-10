Uma década depois: Atlanta sediará um Super Bowl LXII inesquecível

EUum anúncio significativo após a reunião anual de outono da NFL, a liga concedeu os direitos de hospedagem do Super Bowl LXII ao Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, previsto para 2028. Isso marcará a quarta vez Atlanta sediou o prestigiado evento, reafirmando o status da cidade como destino privilegiado para grandes ocasiões esportivas.

O comissário da NFL, Roger Goodell, expressou entusiasmo com a seleção, afirmando: “Conhecida por sua hospitalidade e rica cultura esportiva e de entretenimento, Atlanta é um destino de eventos de classe mundial e um local ideal para o Super Bowl 62.” O próximo jogo será particularmente especial, pois será o primeiro Super Bowl realizado em Atlanta desde fevereiro de 2019, quando o New England Patriots derrotou o Los Angeles Rams por 13-3 – um jogo lembrado como a última disputa do Troféu Lombardi para o icônico Tom Brady. -Bill Belichick dupla.

O momento comovente de Donna Kelce com seus filhos Travis e Jason após o Super Bowl de 2023

Anteriormente, Atlanta sediou o Super Bowl XXVIII em janeiro de 1994 e o Super Bowl XXXIV em janeiro de 2000, ambos no agora demolido Georgia Dome. O novo Estádio Mercedes-Benz, inaugurado em 2017desde então se tornou um marco moderno para esportes e entretenimento na cidade.

Arthur Blank, dono do Atlanta Falcons, expressou orgulho pela escolha da cidade como anfitriã. “É uma grande honra para a cidade de Atlanta e para o estado da Geórgia terem sido escolhidos como anfitriões do Super Bowl LXII”. ele comentou.

Próximos locais do Super Bowl

LIX (59) – Caesars Superdome / Nova Orleans / 9 de fevereiro de 2025

LX (60) – Levi’s Stadium / Santa Clara, Califórnia / 8 de fevereiro de 2026

LXI (61) – SoFi Stadium / Inglewood, Califórnia / 14 de fevereiro de 2027

LXII (62) – Estádio Mercedes-Benz / Atlanta, Geórgia / A confirmar

À medida que os preparativos começam, aumenta a expectativa para o que promete ser um evento memorável. Super Bowl no coração da Geórgia, celebrando o melhor do futebol americano.