Uma mulher ataca outra mulher com um tremendo nocaute durante o jogo NC State vs Syracuse

Madness assumiu um dos estandes do Carter-Finley em Raleigh, Carolina do Norte em determinado momento do jogo em casa que o time da casa acabou perdendo para Siracusa depois que duas mulheres acabaram se agredindo para espanto dos demais espectadores.

O polícia acusou ambos os fãs de contravenções e agora eles terão que responder à justiça por suas ações antiéticas que foram capturado em vídeo pelos outros fãs.

Uma mulher ataca outra mulher com um tremendo nocaute em uma partida da NCAA

A história começou quando uma das mulheres se aproximou de outra que estava a poucos passos acima nas arquibancadas e jogou o chapéu no chão. A mulher ferida reagiu imediatamente atirando um soco tremendo com a mão direita direto no rosto, que terminou com a outra mulher no chão.

Após receber o golpe, a mulher que recebeu o É golpe se levantou e tentou continuar atacando a mulher de chapéu, mas a ação rápida do outros fãs acabou com a raiva de ambas as pessoasque não se atacaram novamente.