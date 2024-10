Univ. do técnico de basquete masculino do sul da Flórida, Amir Abdur-Rahim, morto aos 43 anos

Técnico de basquete masculino da Universidade do Sul da Flórida Amir Abdur Rahim morreu na quinta-feira, segundo a escola… depois que um procedimento médico deu terrivelmente errado.

“Todos nós do South Florida Athletics estamos de luto pelos entes queridos do técnico Abdur-Rahim”, disse oficial da USF MichaelKelly disse em um comunicado.

Abdur-Rahim ingressou no programa da USF antes do início da temporada passada… e teve um impacto imediato e positivo no programa.