Uruguai alimentado. Chefe apoia Marcelo Bielsa na disputa de Luis Suárez

O presidente da Federação Uruguaia de Futebol, Ignacio Alonso, prometeu todo o seu apoio a Marcelo Bielsa, apesar de confirmar as declarações feitas por Luis Suárez sobre as problemáticas condições de trabalho impostas pelo treinador principal.

No dia 3 de outubro, Suárez falou publicamente sobre o impacto sombrio que a liderança de Bielsa teve na equipe durante a Copa América de 2024, detalhando a falta de comunicação entre a comissão técnica e os jogadores.

Ele admitiu ter se sentido magoado com as ações do técnico, antes de pedir aos torcedores que não se voltassem contra os jogadores se “algo der errado” no futuro.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Alonso confirmou as acusações de Suárez sobre Bielsa, revelando que o atacante conversou com ele e com Jorge Giordano, diretor das seleções, antes de abordar o assunto na televisão.

“Correto, o que o Luis disse é verdade, ele me contou coisas, e o Jorge [Giordano] também”, disse Alonso ao programa “De fútbol se habla así” da DirecTV. “Mas não quero comentar a entrevista de Luis e não quero dar detalhes de situações que devem ser tratadas a portas fechadas”.

Federico Valverde e Agustín Canobbio também validaram a declaração de Suárez quando questionados.

Mesmo assim, Alonso insiste que o assunto deve continuar a ser tratado internamente para preservar a imagem da seleção uruguaia.

Luis Suárez aposentou-se do serviço internacional em setembro passado. PA

“Quando se trata de gestão de assuntos internos, trata-se sempre de tratá-los como pessoas de dentro e isso foi muito bem gerido”, disse Alonso.

“É preciso colaborar sempre mantendo a reserva. Vi o Bielsa trabalhando como sempre, é um treinador muito consciente do que tem em mãos, trabalhador como poucos, meticuloso, está por dentro de todos os detalhes e não teve qualquer alteração.”

Apesar dos problemas em curso, Alonso afirma que é a pessoa certa para liderar La Celeste para a Copa do Mundo de 2026.

“Há uma transição de uma época para outra, com uma geração que entra com um legado incrível e apostamos que Marcelo [Bielsa]como líder do futebol, pode ser a figura ideal para o nosso time”, disse Alonso. “Estamos bem, o time tem mostrado coisas interessantes.

“O Uruguai tem esperança de chegar a 2026 com um ótimo compromisso futebolístico.”

O Uruguai está atualmente em terceiro lugar na classificação das eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo, com 15 pontos em oito jogos, quatro pontos atrás da líder Argentina. La Celeste enfrentará o Peru na noite de sexta-feira no Estádio Nacional de Lima, antes de receber o Equador em Montevidéu, no Uruguai.

As seis melhores seleções se classificarão diretamente para a Copa do Mundo, enquanto o sétimo colocado será forçado a participar de um playoff interconfederativo para ter a chance de garantir uma passagem para a competição.