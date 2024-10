USMNT inicia era Mauricio Pochettino com vitória sobre o Panamá

O primeiro gol internacional de Yunus Musah e um gol tardio de Ricardo Pepi deram a vitória a Mauricio Pochettino em seu primeiro jogo como técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Panamá em amistoso em Austin, Texas, no sábado.

A partida diante de uma multidão quase lotada de 20.239 pessoas no Q2 Stadium foi o primeiro de dois amistosos dos EUA em um período de quatro dias que inclui um jogo contra o México na terça-feira, em Guadalajara. Os EUA encerraram uma série de quatro jogos sem vitórias e sua primeira seqüência de quatro jogos sem vitórias em casa desde uma queda de sete jogos em 2010-11.

Argentino de 52 anos que treinou Tottenham, Chelsea e Paris Saint-Germain, Pochettino foi contratado no mês passado para substituir Gregg Berhalter, demitido em julho após eliminação na primeira fase da Copa América. Pochettino recebeu um contrato até a Copa do Mundo de 2026, que os EUA serão co-anfitriões, e a tarefa de formar um time que não chega às quartas de final da Copa do Mundo desde 2002.

“Construir algo aos poucos. O objetivo é 2026”, disse Pochettino. “É apenas o primeiro passo.”

Musah rematou com estilo um cruzamento do companheiro de clube do AC Milan, Christian Pulisic, aos quatro minutos do segundo tempo, marcando o primeiro gol da era Pochettino e seu primeiro gol em 42 jogos.

Yunus Musah marcou um gol histórico para ele e para a USMNT. Omar Vega/Getty Images

Antonee Robinson contornou o zagueiro Michael Murillo no flanco esquerdo e centrou para Pulisic, que trocou passes com Brenden Aaronson antes de encontrar Musah para redirecionar a bola com um chute de pé direito passando por Orlando Mosquera de 4 jardas.

Pulisic disputou uma partida com seu oitavo técnico dos EUA, um recorde para um jogador americano.

Três substituições no segundo tempo combinadas para o segundo gol. Malik Tillman derrubou um passe longo do goleiro Matt Turner e passou para Haji Wright, que cruzou. Natural do Texas, Pepi passou a bola pelas pernas de Mosquera e marcou seu 11º gol em 31 partidas.

A festa de Pochettino esteve perto de ser estragada por duas vezes. Turner fez uma defesa dupla impressionante para manter o Panamá sob controle poucos minutos depois de os EUA assumirem a liderança. E os corações dos EUA também estavam em alta no final do jogo, quando o suplente José Fajardo perdeu uma oportunidade de ouro para empatar o Panamá.

Tim Ream foi o capitão dos americanos uma semana após seu 37º aniversário e se tornou o jogador de campo mais velho dos EUA desde Preki em 2001. O atacante Josh Sargent fez sua primeira partida desde a final da fase de grupos de 2022 contra o Irã.

A árbitra mexicana Katia Garcia foi considerada a primeira mulher a arbitrar uma partida da seleção masculina dos Estados Unidos.

O goleiro Zack Steffen, que não joga pelos EUA desde as últimas eliminatórias para a Copa do Mundo, em março de 2022, não se vestiu por causa do que a Federação de Futebol dos EUA disse ser uma lesão leve. O zagueiro Marlon Fossey, que não treinou em campo nos últimos dias, também não se vestiu.

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório.