Usuário de drogas é esfaqueado após se negar a entregar entorpecentes. Foto: Reprodução/Arquivo

Um usuário de drogas , que não teve o nome divulgado, sofreu uma tentativa de homicídio, na noite desse sábado (19), no bairro São Luiz, município de Palmeira dos Índios, interior de Alagoas. Segundo a polícia, ele usava os entorpecentes quando foi abordado por dois indivíduos que exigiram o entorpecente. Com a recusa, ele foi esfaqueado.

Uma guarnição foi acionada e localizou a vítima com vários ferimentos pelo corpo provocados pelos golpes de faca.

À polícia, ele contou que estava próximo à linha do trem, usando drogas, quando foi abordado por dois homens que exigiram que ele entregasse os entorpecentes. Porém, ele se recusou a dar e foi atingido pelos golpes por um suspeito conhecido como Henrique e outro não identificado.

Durante a agressão, uma testemunha conseguiu ajudá-lo, momento em que os suspeitos fugiram.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e procederam com os primeiros socorros, no entanto, a vítima se recusou a ir ao hospital.

A polícia realizou buscas pela localidade, mas os suspeitos não foram localizados.