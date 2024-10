Vamos para o próximo: O que vem por aí para Alex Pereira e Khalil Rountree após o UFC 307?

A notável trajetória de Alex Pereira no UFC continuou com um nocaute no quarto round sobre Khalil Rountree na luta principal do UFC 307 para manter o título dos meio-pesados. “Poatan” tem muitas opções pela frente e, embora diga que pretende continuar com 205 para defender o cinturão, é isso que acontece com uma das maiores estrelas do UFC?

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que poderia ser o próximo para Pereira e Rountree após sua emocionante atração principal na noite de sábado em Salt Lake City. Além disso, futuros confrontos são discutidos para as novas campeãs do peso galo feminino Julianna Peña e Raquel Pennington após seu co-evento principal terminar com uma polêmica decisão dividida, Mario Bautista após sua vitória por decisão dividida contra Jose Aldo, Roman Dolidze após sua lesão nocaute técnico sobre Kevin Holland , junto com a vencedora do card principal Kayla Harrison e muito mais.

Assista à edição do UFC 307 do Para o próximo no vídeo acima. Versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.