Van Ginkel, dos Vikings, derrota Rodgers, dos Jets, e o devolve para TD

O linebacker do Minnesota Vikings, Andrew Van Ginkel, é tão bom em encontrar seu caminho em espaços abertos que os zagueiros adversários não esperam. No domingo, em Londres, Van Ginkel caiu da linha, interceptou o quarterback Aaron Rodgers do New York Jets e avançou 63 jardas para o primeiro touchdown do jogo, dando aos Vikings uma vantagem de 10-0.

Foi a quinta escolha de Rodgers em seus 20 anos de carreira.

Apenas a quinta escolha 6 lançada por Aaron Rodgers em sua carreira 😳 📺: #NYJvsMIN na rede NFL

Van Ginkel agora tem quatro interceptações na carreira e recuperou três delas para touchdowns. Na semana 1, ele interceptou o quarterback do New York Giants, Daniel Jones, e recuperou 10 jardas para um touchdown.

Van Ginkel foi escolhido na quinta rodada do Miami Dolphins em 2019, quando Brian Flores era o técnico do time. Flores, agora o coordenador defensivo dos Vikings, pressionou o gerente geral Kwesi Adofo-Mensah a contratar Van Ginkel nesta primavera como agente livre e o colocou para trabalhar imediatamente.

Os Vikings também interceptaram a posse de bola dos Jets, esta do safety Cam Bynum. Foi a primeira vez que Aaron Rodgers lançou duas interceptações no primeiro quarto de sua carreira, de acordo com a ESPN Research.