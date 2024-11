Van Nistelrooy permaneceria no Manchester United ‘em qualquer cargo’

Ruud van Nistelrooy disse que está pronto para permanecer no Manchester United “em qualquer cargo” sempre que um novo técnico for nomeado, depois de supervisionar a vitória por 5 a 2 da Carabao Cup sobre o Leicester City, em Old Trafford, em seu primeiro jogo como técnico interino, após a demissão na segunda-feira de técnico Erik ten Hag.

O United continua a negociar com o Sporting CP a libertação do treinador Ruben Amorim, depois de concordar em pagar a cláusula de rescisão de 10 milhões de euros (10,8 milhões de dólares) do jogador de 39 anos para substituir Ten Hag.

No entanto, fontes disseram à ESPN que embora o United esteja “chegando lá” em seus esforços para selar um acordo para Amorim, os termos de seu contrato com os campeões portugueses podem fazer com que sua chegada a Old Trafford seja adiada até o início da próxima pausa internacional em 11 de novembro.

Tal atraso na chegada de Amorim ao United provavelmente faria com que Van Nistelrooy permanecesse no comando interino para os jogos da Premier League contra o Chelsea (3 de novembro) e o Leicester City (10 de novembro), bem como para o empate da Liga Europa contra o PAOK Thessaloniki em Old Trafford. em 7 de novembro.

Tendo sido contratado pelo United como assistente técnico do Ten Hag no verão, o tempo de Van Nistelrooy no clube onde passou cinco anos como jogador ainda pode ser curto, mas ele disse após o jogo com o Leicester que permanecerá enquanto estiver desejado.

“Claro”, disse Van Nistelrooy à Sky Sports. “Vim aqui como auxiliar para ajudar o clube. Agora nesta função, estou ajudando no que for necessário.

O técnico interino do Man United, Ruud Van Nistelrooy, comemora depois que seu time marcou um gol contra o Leicester City na Copa Carabao. Imagens Getty

“No futuro, em qualquer função, estou aqui para ajudar o clube a construir o futuro, é para isso que estou aqui.

“Para voltar a ontem [Tuesday]claro recebendo os jogadores e nos reunindo para o primeiro dia depois do Erik [ten Hag] tive que sair foi um dia triste para compartilhar. Emoções misturadas.

“Foi ele quem me pediu para voltar a trabalhar aqui e na primeira conversa que tivemos senti uma grande paixão e carinho por este clube de futebol.

“Dito isto, o futebol e a vida continuam e sabíamos que 75.000 pessoas estariam à nossa espera aqui hoje, com mais milhões a assistir em casa atrás dos seus ecrãs e rádios e é preciso mudar de jogador.

“Tentamos mudar esse botão para os jogadores, tentar manter a mentalidade e sair esta noite e dar tudo pelos torcedores”.

O United selou o empate nas quartas de final da Carabao Cup contra o Tottenham Hotspur com a vitória sobre o Leicester, mas permanece na 14ª posição na tabela da Premier League. Os resultados e performances devem melhorar rapidamente para que o United salve a temporada e Van Nistelrooy disse que sua única tarefa agora é garantir que a equipe continue em uma curva ascendente.

“É claro que isso será de curto prazo, então para mim hoje foi o dia mais importante depois do que aconteceu”, disse ele. “Em tão pouco tempo, tínhamos que fazer as coisas andarem e chegar às quartas de final.

“Crédito aos jogadores, eles foram fantásticos hoje. Por enquanto, o foco está no Chelsea no domingo e não olho mais para frente.”