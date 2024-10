Vanderbilt derrota Alabama pela primeira vitória contra o time nº 1

NASHVILLE, Tennessee – Os torcedores dos Vanderbilt Commodores dançaram no campo, pulando para cima e para baixo enquanto derrubavam uma trave, carregavam-na para fora do estádio e soltavam sons doces de vitória.

Em seguida, carregaram a trave por alguns quilômetros e jogaram-na no rio Cumberland.

A vitória histórica da escola sobre o número 1 do Alabama merecia ser comemorada desta forma.

Sedrick Alexander correu para dois touchdowns, Randon Fontenette marcou em uma escolha de seis e Diego Pavia derrotou Jalen Milroe, candidato ao Troféu Heisman, enquanto Vanderbilt surpreendeu o Alabama por 40-35 no sábado, na primeira vitória dos Commodores sobre um time de primeira linha.

Vanderbilt (3-2, 1-1) estava 0-60 em todos os tempos contra os cinco primeiros times da AP antes de sábado, a mais longa seqüência desse tipo na era das pesquisas (desde 1936). Os Commodores não derrotavam o Alabama em campo há 40 anos, mas derraparam em 23 jogos ao fazer grande jogada após grande jogada para dar ao técnico Clark Lea a maior vitória de sua alma mater de todos os tempos.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

“Este é o sonho, bem aqui”, disse Lea. “E pelas próximas 12 horas, vou aproveitar o sonho. Temos mais pela frente, mas é disso que o futebol Vanderbilt precisa ser: grandes vitórias em grandes palcos. um pouco mais.”

O Alabama acabara de chegar ao topo do AP Top 25 após uma vitória emocionante sobre a Geórgia. O Crimson Tide abriu como favorito de 22,5 pontos sobre Vanderbilt na ESPN BET; foi a primeira vez que um time número 1 da AP perdeu como favorito de pelo menos três touchdowns desde 2008, quando o USC caiu para o Oregon State como favorito de 25 pontos.

“Vamos descobrir o quanto nos importamos uns com os outros e como será seguir em frente”, disse o técnico do primeiro ano do Alabama, Kalen DeBoer. “Fomos testados de diferentes maneiras, na verdade, em muitos jogos aqui nesta temporada, e este é um tipo diferente de teste agora em nossa resposta”.

Alexander coroou o ataque inicial do jogo com um caça-tanques de 7 jardas para colocar Vandy na frente para ficar. Foi a primeira vez desde 2007 que Vandy abriu um jogo contra o Alabama com um TD, sendo a última vez o segundo jogo de Nick Saban como técnico.

O Tide (4-1, 1-1) ajudou Vanderbilt a manter a liderança com muitos erros, jogadas desleixadas e pênaltis.

Alabama chegou a 30-28 com um passe de 58 jardas de Milroe para Ryan Williams.

Os Commodores responderam com 10 pontos.

Do total, 13 pontos resultaram de duas viradas de Milroe, a segunda um sack de Miles Capers recuperado por Yilanan Ouattara no meio-campo. Pavia coroou a corrida com um passe TD de 6 jardas para Kamrean Johnson, nativo do Alabama, faltando 5:07 para o fim para uma vantagem de 40-28.

Maiores surpresas no SEC Play Vanderbilt (+22,5) conseguiu a segunda maior reviravolta da temporada. Apenas a vitória do Norte de Illinois (+28,5) no 5º lugar, Notre Dame, foi maior. Para Vandy, foi a sétima maior reviravolta no jogo da SEC desde 1978: Ano Ganhador Espalhar Op. ’04 Senhorita Estado +24 20 Flórida ’93 LSU +24 5Alabama ’14 Texas A&M +23,5 3 castanho-aloirado ’20 LSU +23 6 Flórida ’08 Velha senhorita +23 4 Flórida ’01 Castanho-aloirado +23 1 Flórida ’24 Vanderbilt +22,5 1Alabama ’22 Carolina do Sul +22,5 5 Ten. ’92 Arcansas +22,5 4 Ten. – Desde 1978

Milroe tentou reunir o Alabama, com Williams marcando na quarta para 1 a 2 jardas faltando 2:46 para o fim.

Os torcedores e jogadores do Vanderbilt começaram a comemorar quando Pavia se ajoelhou para esgotar o tempo.

“Jogos como este mudam a sua vida”, disse Pavia.

Milroe teve seu segundo passe do jogo lançado no ar por De’Rickey Wright, que se comprometeu com o Alabama e acabou em Vanderbilt. Fontenette pegou a bola e correu 24 jardas até a end zone e uma vantagem de 13 a 0 às 8h03 do primeiro quarto.

Vanderbilt saltou para uma vantagem de 23-7, apenas a segunda vez nas últimas 10 temporadas que um time número 1 perdia um adversário não classificado por 16 ou mais pontos.

Vanderbilt nunca perdeu, já que os Commodores jogaram em defesa, segurando a bola por pouco mais de 42 minutos.

Alabama tinha uma vantagem de 312-252 jardas no ataque. Não importava, com Vandy convertendo 12 de 18 em terceiras descidas enquanto desgastava a defesa do Tide.

O linebacker do Alabama, Deontae Lawson, disse que é cedo e que tudo permanece na frente do Tide.

“Nunca mais queremos sentir isso de novo”, disse Lawson.

A Associated Press e a ESPN Research contribuíram para esta história.