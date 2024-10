Vanderbilt leiloa memorabilia da histórica reviravolta no Alabama

A celebração que se seguiu à reviravolta histórica dos Commodores de Vanderbilt custou à escola 100.000 dólares – mas os Commodores estão recuperando parte desse dinheiro de uma forma conveniente.

Vanderbilt causou uma das maiores surpresas da história recente do futebol universitário no sábado, derrotando o então No. 1 Alabama Crimson Tide em Nashville para encerrar uma sequência notável de 60 derrotas consecutivas contra os 5 primeiros adversários.

Sem surpresa, a cena pós-jogo no FirstBank Stadium, ainda em construção, de Vanderbilt, rapidamente se transformou em um pandemônio assim que soou o apito final.

Uma tempestade em campo era inevitável, mas os torcedores não terminaram quando desocuparam as arquibancadas. Os fiéis do Commodore derrubaram com sucesso as traves na zona norte, carregando seu troféu caído para fora do estádio e descendo a Broadway até o rio Cumberland, a cerca de 3,2 quilômetros de distância.

Celebrar a história, no entanto, tem um custo.

A política da SEC sobre tempestades de campo – atualizada durante as reuniões da conferência da primavera de 2023 – exige o pagamento de qualquer escola que invadir um campo à equipe contra a qual atacou. Para Vanderbilt, o preço chegou a US$ 100 mil como infrator primário da regra.

Felizmente, o sucesso dos Commodores no fim de semana também lhes oferece uma fonte imediata de receita para compensar a multa. Vanderbilt aproveitou a oportunidade para vender recordações da vitória histórica.

Garanta um pedaço da história abaixo ⬇️ 🔗 https://t.co/ZUUxD9f8FA pic.twitter.com/NFb8vB6cRj – Vanderbilt Futebol (@VandyFootball) 7 de outubro de 2024

Dezoito centímetros das traves que foram demolidas (elas foram removidas do rio pelo corpo de bombeiros de Nashville mais tarde naquela noite) custariam a um possível comprador US$ 1.005. Oito polegadas das traves estavam disponíveis por US$ 4.035 – embora ambas as variedades de lembranças das traves tenham se esgotado no site de leilões.

Outras lembranças relacionadas a transtornos disponíveis para compra incluem postes personalizados do campo do FirstBank Stadium, bem como bolas de jogo personalizadas.