Vanderbilt surpreende Alabama pela primeira vitória contra o time número 1

Os Vanderbilt Commodores surpreenderam o número 1 do Alabama no sábado, derrotando o Crimson Tide por 40-35 na primeira vitória do programa de futebol sobre um time número 1.

Vanderbilt saltou para a liderança inicial, com Sedrick Alexander correndo sete jardas para um touchdown no início do primeiro quarto e então a defesa retornando uma interceptação de Jalen Milroe para um touchdown na próxima posse de bola do Alabama para assumir uma vantagem de 13-0.

Os Commodores lideraram por 23-14 no intervalo antes que o ataque do Crimson Tide começasse a ganhar força, marcando 14 pontos no terceiro quarto contra 7 de Vanderbilt para chegar a dois pontos no 4º quarto.

Vanderbilt respondeu com um field goal e, em seguida, um passe para touchdown do quarterback Diego Pavia para o tight end Kamrean Johnson, assumindo uma vantagem de 40-28. Alabama marcou um touchdown faltando 2:46 para o final do quadro final para reduzir o déficit para cinco pontos, mas não chegou mais perto.

O Alabama venceu 23 jogos consecutivos em campo contra o Vanderbilt, desde 1985. Foi a terceira seqüência mais longa de um time de conferência contra outro na história da SEC. Vanderbilt estava 0-60 de todos os tempos contra os times Top-5 da AP antes de sábado, a mais longa seqüência desse tipo na era das pesquisas (desde 1936).

A ESPN Research contribuiu para esta história.