Veja Conor McGregor separando a briga do BKFC Espanha

Conor McGregor entrou em ação após um confronto acalorado entre o BKFC Espanha.

Os pesos leves Franco Tenaglia e Tony Soto se enfrentam na luta principal do evento BKFC de sábado em Marbella, Espanha, com o título vago em jogo, mas foi McGregor quem roubou as manchetes na sexta-feira. Enquanto Tenaglia e Soto quase brigavam no palco na pesagem cerimonial, “The Notorious” interveio para acabar com a briga potencial.

Assista ao vídeo do incidente abaixo.

McGregor, o ex-campeão de duas divisões do UFC que se tornou co-proprietário do BKFC em abril passado, parecia estar se divertindo muito ao se inserir entre os lutadores desmantelados, ajudando a acalmar rapidamente a situação.

Vendo o ouro na mesa, McGregor não pôde deixar de erguer o título dos leves sobre sua cabeça, gargalhando alegremente enquanto o exibia aos presentes.

O evento BKFC de sábado vai ao ar ao vivo no DAZN na Marbella Arena em Marbella, Espanha. Duas outras lutas pelo título estão marcadas, com o campeão de 165 libras Austin Trout defendendo contra Rico Franco, e o campeão de 175 libras David Mundell lutando contra Danny Christie.

Afastado dos gramados desde julho de 2021, McGregor aguarda seu próximo cartão amarelo no UFC depois que uma lesão o forçou a desistir de uma luta contra Michael Chandler marcada para o UFC em junho passado.