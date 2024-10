Veja Francis Ngannou e Renan Ferreira ficarem cara a cara durante o acalorado confronto final

Francis Ngannou e Renan Ferreira estão prontos para derrubar na Arábia Saudita.

O ex-campeão peso pesado do UFC retorna ao MMA na luta principal do pay-per-view Battle of the Giants do PFL neste sábado, enfrentando o também nocauteador Ferreira.

Depois de ambos ganharem peso na manhã de sexta-feira, Ngannou e Ferreira participaram da pesagem cerimonial, onde as coisas esquentaram rapidamente com um olhar intenso de testa a testa que precisou ser separado. Confira o vídeo abaixo.

A intensidade continuou enquanto Dan Hardy falava com os dois competidores. Ngannou olhou Ferreira nos olhos e planejou sua previsão.

“Vou informá-lo quem é o rei”, disse Ngannou.

Ngannou perguntou então a Ferreira quem era o rei enquanto ele continuava a encarar o seu adversário. Ferreira respondeu com “Problema”,

Será a primeira luta de artes marciais mistas em quase três anos para Ngannou, que optou por deixar o UFC e desocupar o título dos pesos pesados ​​​​após se tornar um agente livre após defender o título do UFC 270 contra Ciryl Gane em janeiro de 2022.