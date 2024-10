Veja Israel Adesanya prever o ‘tempo de Chama’ antes da vitória de Alex Pereira por nocaute no UFC 307

Israel Adesanya sabe melhor do que ninguém quando Alex Pereira está pronto para arrasar.

Os rivais dos esportes de combate se enfrentaram duas vezes no kickboxing e duas vezes no campeonato de MMA, com Pereira vencendo duas dessas lutas por nocaute, e Adesanya se gabando mais recentemente quando derrotou Pereira no UFC 287.

Posteriormente, Pereira subiu para o meio-pesado, onde conquistou o segundo título do UFC, que defendeu três vezes consecutivas. No último sábado, no UFC 307, Pereira foi levado ao limite pelo desafiante Khalil Rountree Jr., mas saiu vitorioso ao finalizar no quarto round.

Como faz na maioria dos grandes eventos do UFC, Adesanya postou um vídeo de sua reação ao evento principal e ao restante do card principal, que pode ser assistido abaixo.

“Se Khalil nocauteá-lo, seria incrível, mas acho que Alex vai nocauteá-lo”, previu Adesanya antes da luta.

Durante a disputa, Adesanya explicou como a estratégia de Pereira diferia das lutas anteriores, apontando como Pereira mantinha a guarda mais alta do que o normal e que Rountree precisaria de um nocaute para vencer após absorver uma série de chutes debilitantes nas pernas na luta.

Ele também ficou maravilhado com a capacidade de Pereira em continuar aumentando o ritmo nas rodadas do campeonato.

“Pereira não parece gaseado”, disse Adesanya. “Ele se recupera bem. Estou te dizendo, ele é um maldito demônio.”

Na verdade, Rountree estava em alta no placar dos três juízes no início da quarta rodada, mas Pereira parecia estar ganhando força no final da terceira e Adesanya sentiu que o fim estava próximo para o desafiante.

“Eu posso sentir isso”, disse Adesanya. “Agora será a hora de ‘Chama’.”

Com certeza, Pereira fechou o show com uma onda brutal de ataque, martelando um resistente Rountree até que ele desmoronou na tela e foi salvo pelo árbitro Marc Goddard.

Foi mais uma apresentação agradável de “Poatan” e Adesanya fez questão de prestar-lhe o devido respeito.

“Ele tem algumas lutas difíceis pela frente, mas ele é aquele cara agora”, disse Adesanya.