Velocidades da Premier League reveladas: Erling Haaland entre os mais rápidos

Erling Haaland foi eleito um dos jogadores mais rápidos da Premier League. James Gill-Danehouse/Getty Images

Os jogadores mais rápidos da Premier League foram revelados, com Erling Haaland, do Manchester City, entre os mais rápidos da competição.

Haaland atingiu uma velocidade máxima de 35,7 km/h nesta temporada, de acordo com a BBC Sport e Opta.

Os dados também mostraram que o internacional norueguês caminhou mais longe do que qualquer outro jogador de campo na Premier League nesta temporada, percorrendo 28,2 km sem correr.

Embora sem dúvida tenha um ritmo impressionante, o atacante do City ainda está um pouco atrás de Micky van de Ven, do Tottenham, o jogador mais rápido da liga, tendo atingido uma velocidade máxima de 37,1 km/h.

Van de Ven mostrou seu ritmo em Old Trafford em setembro, durante a vitória do Spurs por 3 a 0 sobre o Manchester United, quando pegou a bola no seu próprio meio-campo antes de romper a defesa do United para dar uma assistência para Brennan Johnson, que abriu o placar.

O ala do Wolves, Carlos Forbs, está atrás de Van de Ven com uma velocidade máxima de 36,6 km/h, seguido por Anthony Elanga, do Nottingham Forest, que atingiu 35,9 km/h.

O zagueiro do City, Kyle Walker, conhecido por seu ritmo alucinante, saiu da lista dos mais rápidos da Premier League, caindo para 80º lugar, de acordo com dados desta temporada até agora.

Gabriel Martinelli é o jogador mais rápido do Arsenal, com velocidade máxima de 35,6 km/h, logo à frente do atacante do United Alejandro Garnacho, que atingiu 35,5 km/h.

Pedro Neto é o jogador mais rápido do Chelsea, tendo atingido 35,4 km/h, enquanto Trent Alexander-Arnold está à frente do companheiro de equipa do Liverpool, Mohamed Salah, que correu a 34,7 km/h esta temporada.