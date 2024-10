Vencedor da 26ª temporada de ‘Big Brother’ revelado

A 26ª temporada do “Big Brother” chegou oficialmente ao fim… com Chelsie Baham saindo vitorioso Mackenzie Manbeck .

No entanto, Chelsie não foi a única vencedora da noite… Tucker Des Lauriers foi eleito o jogador favorito da América na nova temporada do BB. A vitória de Tucker fez história no “Big Brother”… quando ele se tornou o primeiro pré-jurado a ganhar o título.