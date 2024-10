Verdade ou Mentira? Eleições de 2024 em Penedo tiveram a maior abstenção da história?

Nos últimos dias, rumores têm circulado afirmando que as eleições de 2024 em Penedo registraram a maior abstenção da história do município, talvez uma tentativa de descredibilizar a vitória nas urnas dos quinze vereadores eleitos e do prefeito e vice. No entanto, os números reais demonstram o oposto.

A abstenção de 20,86% em 2024, apesar de relevante, é menor do que a registrada em 2020, quando o índice chegou a 25,04%, o maior já registrado. Também é quase igual a de 2016 com 19,91%. Isso desmente completamente a ideia de que houve uma evasão recorde de eleitores neste ano.

Além disso, um fator importante contribuiu para uma maior presença nas urnas em 2024: a instalação de urnas eletrônicas em vários povoados da zona rural de Penedo. Essa medida da Justiça Eleitoral facilitou o acesso ao voto para os eleitores dessas regiões, desafogando as filas na zona urbana e tornando o processo mais acessível para todos.

Comparando com pleitos anteriores:

2024: 20,86%

20,86% 2020: 25,04%

25,04% 2016: 19,91%

19,91% 2012: 10,47%

Esses números comprovam que o processo eleitoral de 2024 contou com uma participação mais expressiva do que em 2020, reforçando que a alegação de uma abstenção recorde é infundada.

A reeleição de Ronaldo Lopes em 2024 foi marcada por uma vitória histórica em Penedo, com 24.059 votos, correspondendo a 71,33% dos votos válidos. Essa margem expressiva de 14.387 votos sobre o segundo colocado, Marcius Beltrão, que obteve 9.672 votos (28,67%), tornou essa eleição a maior diferença entre candidatos a prefeito de Penedo.

A participação eleitoral em Penedo continua sendo um reflexo da força da democracia local, e os dados demonstram que a cidade segue avançando no engajamento cívico, com eleitores cada vez mais envolvidos na construção do futuro do município.