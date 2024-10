Verdade ou Mentira que a Polícia Militar do Amapá organizou uma Parada Militar Gay?

Nos últimos dias, uma imagem circulou nas redes sociais alegando que a Polícia Militar do Estado do Amapá (PMAP) estaria organizando uma “1ª Parada Militar Gay” no dia 31 de outubro de 2024. Esta informação não é verdadeira e faz parte de uma fake news.

Após uma investigação cuidadosa, não encontramos nenhum comunicado oficial da PMAP ou de fontes confiáveis que confirmem a realização de tal evento. Além disso, o conteúdo da mensagem sugere uma manipulação mal-intencionada para espalhar desinformação.

A cidade de Macapá tem sido palco de eventos como a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, que celebra a diversidade e luta por direitos da comunidade, com apoio de órgãos públicos, mas não há nenhum registro de envolvimento da Polícia Militar na organização de desfiles com a temática mencionada.

O que é a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+?

Macapá organiza anualmente a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, um evento que reforça a luta pelos direitos e visibilidade da comunidade LGBTQIAP+, com atrações culturais e participação massiva da população. Eventos como este têm apoio governamental, mas são civis, sem ligação direta com a Polícia Militar.